Нарушения по госзакупкам на 17,6 млрд тенге выявили в области Абай

Фото: gov.kz/minfin

Прокуратура области Абай с начала года выявила нарушения по 304 госзакупкам на сумму 17,6 миллиарда тенге. Чиновники собирались ремонтировать практически новую дорогу и уличное освещение там, где фонарей нет вообще, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены нарушения по 304 госзакупкам на 17,6 миллиарда тенге. Предотвращено 55 незаконных закупок на сумму свыше 12,7 миллиарда тенге. К административной ответственности привлечено 10 лиц, в том числе один аким города районного звена, к дисциплинарной – 27 лиц, в том числе два акима посёлков и два руководителя районных отделов", - сообщили в прокуратуре.

Наиболее частые нарушения связаны с ненадлежащим способом проведения закупок, их объявление без проектно-сметной документации, когда она обязательна, предъявления завышенных требований, исключающих конкурентную среду.

Особое внимание уделяется выявлению фактов неэффективного бюджетного планирования.