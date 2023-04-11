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gov.kz/minfin Сегодня, 17:22
106
Сегодня, 17:22
106
Фото: gov.kz/minfin

Нарушения по госзакупкам на 17,6 млрд тенге выявили в области Абай

Прокуратура области Абай с начала года выявила нарушения по 304 госзакупкам на сумму 17,6 миллиарда тенге. Чиновники собирались ремонтировать практически новую дорогу и уличное освещение там, где фонарей нет вообще, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены нарушения по 304 госзакупкам на 17,6 миллиарда тенге. Предотвращено 55 незаконных закупок на сумму свыше 12,7 миллиарда тенге. К административной ответственности привлечено 10 лиц, в том числе один аким города районного звена, к дисциплинарной – 27 лиц, в том числе два акима посёлков и два руководителя районных отделов", - сообщили в прокуратуре.   

Наиболее частые нарушения связаны с ненадлежащим способом проведения закупок, их объявление без проектно-сметной документации, когда она обязательна, предъявления завышенных требований, исключающих конкурентную среду.

Особое внимание уделяется выявлению фактов неэффективного бюджетного планирования.

"При объявлении конкурса на средний ремонт дорог на 440 миллионов тенге в техспецификации отражён участок дороги, по которому уже запланирован ремонт АО "НК "ҚазАвтоЖол". По акту прокуратуры конкурс отменён, выделенные 294 миллиона тенге перераспределят на другой, нуждающийся в ремонте участок дороги. В другом случае запланирован ремонт уличного освещения, где оно фактически отсутствует и требуется его устройство. Конкурс отменён на стадии объявления, виновные лица привлечены к ответственности", - уточнили в прокуратуре.

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Сегодня, 17:22
106
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