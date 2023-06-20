Нарушения на 277 млн тенге выявили аудиторы в Минэкологии

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Высшая аудиторская палата провела проверку деятельности министерства экологии и природных ресурсов, а также его подведомственных организаций по стратегическому направлению "Улучшение качества окружающей среды" передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ВАП.

Из отчета следует, что в Казахстане отсутствует интегрированная система управления отходами.

"Преобладающая часть твердых коммунально-бытовых отходов оказывается на неконтролируемых свалках и в местах их захоронения, не отвечающих требованиям санитарных стандартов. Кроме того, были отмечены существенные недостатки в нормативном регулировании в вопросах управления бесхозяйными опасными отходами. Отмечены низкие темпы развития сектора переработки отходов с участием государства и оператора. Помимо этого, планирование объемов квот на выбросы парниковых газов осуществляется формально. Обязательства оператора системы торговли углеродными единицами АО "Жасыл Даму" исполняются не в полной мере, а Министерством не приняты меры по определению единой биржевой площадки для организации торговли углеродными единицами. В связи с чем, государством не реализовано право их продажи наравне с операторами установок", - говорится в сообщении.

Проверяющие также заключили, что в стране отсутствует прозрачный механизм финансирования экологических проектов за счет утилизационных платежей. Из 15 направлений оператором реализуется финансирование только по 2.

По результатам аудиторского мероприятия общая сумма финансовых нарушений составила 277 миллионов тенге, неэффективное планирование – 2 581,1 миллиона тенге, неэффективное использование – 2 425,7 миллиона тенге, упущенная выгода – 4 677,4 миллиона тенге, установлено 20 системных недостатка.

"По итогам заседания, Высшей аудиторской палатой даны соответствующие рекомендации правительству, министерствам экологии и природных ресурсов, финансов, сельского хозяйства, индустрии инфраструктурного развития, Комитету экологического регулирования и контроля, АО "Жасыл Даму", а также заинтересованным государственным органам и организациям по устранению выявленных недостатков, причин и условий, способствующих им, а также рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства", - отметили в ВАП.

Сейчас в министерстве продолжается государственный аудит, в том числе по вопросам охраны природных ресурсов и реализации РГП "Казводхоз" проектов в рамках международных займов.