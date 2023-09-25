Нарушения на 1,5 миллиарда тенге выявлены в работе Kazakh Tourism

Высшая аудиторская палата РК провела проверку эффективности использования бюджетных средств, выделенных АО "НК "Kazakh Tourism", передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что итоги аудита Высшей аудиторской палаты РК показали наличие отдельных системных недостатков и нарушений в работе АО "НК "Kazakh Tourism" в общей сложности на сумму более 1,5 миллиарда тенге: неэффективно использованы 919,4 миллиона тенге; неэффективно запланированы 546,9 миллиона тенге; завышены услуги – на сумму 76,7 миллиона тенге; на 11,3 миллиона тенге не выполнены объёмы услуг, необосновано выплачена заработная плата на сумму 4,3 миллиона тенге.

Отмечается, что в ходе аудита возмещено в бюджет 88 миллионов тенге, восстановлено в доход предприятия 1,3 миллиона тенге. За неэффективное планирование и использование бюджетных средств, на вице-министра Министерства туризма и спорта РК составлены два административных протокола по 234-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, в целях своевременного реагирования, профилактики и недопущения нарушений бюджетного и иного законодательства, устранения системных издержек, даны рекомендации Правительству РК, а также, поручения Министерству культуры и спорта, Министерству экологии и природных ресурсов и АО "НК "Kazakh Tourism".