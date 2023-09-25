Нарушения на 1,5 миллиарда тенге выявлены в работе Kazakh Tourism
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Высшая аудиторская палата РК провела проверку эффективности использования бюджетных средств, выделенных АО "НК "Kazakh Tourism", передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что итоги аудита Высшей аудиторской палаты РК показали наличие отдельных системных недостатков и нарушений в работе АО "НК "Kazakh Tourism" в общей сложности на сумму более 1,5 миллиарда тенге: неэффективно использованы 919,4 миллиона тенге; неэффективно запланированы 546,9 миллиона тенге; завышены услуги – на сумму 76,7 миллиона тенге; на 11,3 миллиона тенге не выполнены объёмы услуг, необосновано выплачена заработная плата на сумму 4,3 миллиона тенге.
Отмечается, что в ходе аудита возмещено в бюджет 88 миллионов тенге, восстановлено в доход предприятия 1,3 миллиона тенге. За неэффективное планирование и использование бюджетных средств, на вице-министра Министерства туризма и спорта РК составлены два административных протокола по 234-1 Кодекса об административных правонарушениях.
Кроме того, в целях своевременного реагирования, профилактики и недопущения нарушений бюджетного и иного законодательства, устранения системных издержек, даны рекомендации Правительству РК, а также, поручения Министерству культуры и спорта, Министерству экологии и природных ресурсов и АО "НК "Kazakh Tourism".
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