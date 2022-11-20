"Нарушений избирательных прав граждан не зафиксировано" - Генпрокуратура

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Оперативную информацию о наличии, либо отсутствии правонарушений на избирательных участках и обеспечении правопорядка на участках для голосования дали представители Генеральной прокуратуры РК и полиции МВД РК, передаёт BaigeNews.kz

“День голосования как и электоральная кампания в целом, проходит в спокойной обстановке. Прокуроры на местах продолжают обеспечивать надзор за соблюдением выборного законодательства. К текущему часу, каких-либо нарушений избирательных прав граждан, иных противоправных действий не зафиксировано. Также обращений, связанных с выборами с момента начала выборов, с начала момента голосования не поступало. Вместе с тем, в социальных сетях отдельными пользователями распространяется информация о якобы имевших место нарушениях в избирательных участках, которые в ходе проверки не находят своего подтверждения. К примеру, в социальной сети Facebook был опубликован пост о том, что в Караганде представители прокуратору вмешивались в деятельность наблюдателей от общественного фонда "Еркендик Канаты". Нами установлено, что данная информация не соответсвует действительности", - говорит начальник огранизационно- контрольного управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Саргазин.

Азамат Саргазин также напомнил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК.

На 10 000 избирательных участках работают около 20 000 представителей правоохранительных органов для обеспечения контроля и спокойного избирательного процесса.