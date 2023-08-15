Нарушение прав детей обнаружили в лагерях отдыха в Шымкенте

Прокуратурой Шымкента в деятельности детских оздоровительных лагерей выявлены нарушения, влияющие на жизнь и здоровье несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, лагерь Hawaii не оборудован системой противопожарной сигнализации и осуществлял деятельность без обязательного санитарно-эпидемиологического заключения, в то время как, в 2023 году данный лагерь посетили 478 детей.

В лагере "Үш бұлақ" с максимальной наполняемостью не более 220 детей были размещены 310 учащихся, соответственно, спальное место одного ребенка вместо положенных четырёх квадратных метров сокращено до 2,8 квадратных метров.

Более того, многие работники лагерей осуществляли деятельность без трудовых договоров, медицинские услуги оказывались сотрудниками, не прошедшими квалификацию и без сертификата специалиста медсестры.

Сами медицинские кабинеты не соответствуют установленным требованиям, отсутствуют обязательные медицинские препараты и оборудования.

Проверочные мероприятия продолжаются, по результатам будут приняты меры.