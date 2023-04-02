"Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами

Фото: скриншот с видео

В Сети появилось видео с извинениями от представителей так называемого "Народного совета трудящихся" из Петропавловска. Герои видеоролика Вячеслав и Алёна утверждают, что их оклеветали, а своими громкими заявлениями "совет" вовсе не собирался подрывать территориальную целостность страны, передаёт BaigeNews.kz.

Герои видео, в отношении которых заведено уголовное дело по статье "Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ", уверяют, что их слова относятся только к олигархам и коррупционерам. В своём видеообращении они просят прощения у Президента страны и земляков.

"К сожалению, в нашем Казахстане есть такая корпоративная составляющая в виде олигархов и коррупционеров. Мы, народный совет трудящихся, заявили о своей независимости, самостоятельности и суверенитете от этой корпоративной составляющей. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы поддержали ваш курс, изложенный в ваших многократных посланиях: об истинной власти нашего многонационального народа, о национализации всеобщего неделимого народного достояния, которое, к сожалению, выводится и вывозится этими олигархами коррупционерами. Для этого мы объединились", — заявил Вячеслав.

По его словам, СМИ и блогеры оклеветали "совет", обвинив в сепаратизме.

"Наша деятельность на протяжении уже многих последних лет подтверждает, что она всегда сопровождается только мирным решением поставленных задач, а также сохранением территориальной целостности нашей республики", — говорит мужчина.

Представительница организации по имени Алёна также рассказала, что героям скандального видео теперь поступают угрозы.

"Нам и нашим близким поступают угрозы жизни, все видео, искренние доказательства имеются в наших телефонах, которые изъяты сотрудниками КНБ. Заинтересованные лица специально используют данную ситуацию для раскачивания розни в стране. Просим вас взять на контроль все соцсети и выявить провокаторов. Мы не хотим стать кровавой жертвой чужих игр", — заявила женщина на видео.

Напомним, департамент КНБ по Северо-Казахстанской области начал досудебное расследование по факту размещения в соцсетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск". Расследование ведут по части 2 статьи 180 УК РК - "Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ". Дело находится на контроле Генеральной прокуратуры.