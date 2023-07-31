Наркотики в особо крупном размере обнаружены в авто жителя Тараза

Фото: polisia.kz

Особо крупную партия наркотиков изъяли транспортные полицейские у четырех жителей Тараза, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

26 июля сотрудниками департамента полиции на транспорте в ходе проведения ОПМ “Карасора”, с применением служебно-розыскной собаки, на переезде станции Турксиб задержана автомашина Mazda под управлением 39-летнего водителя, в которой находились также трое жителей Тараза.

В ходе обыска транспортного средства в багажнике обнаружено вещество растительного происхождения со специфическим запахом, которое в дальнейшем было изъято.

Согласно заключения эксперта вещество является марихуаной невысушенной, общим весом 29 киллограммов 140 грамм, что является особо крупном размером.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК “Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере”.

Судом в отношении задержанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, проводится расследование.