- Мобильные переводы: в Минфине рассказали, когда начнётся жесткий контроль 17:50 83
- Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" утратит силу 17:39 120
- Предложено сформировать единый реестр товаров казахстанского производства 17:30 165
- Первое "золото" Универсиады завоевала для Казахстана Рита Бакишева 17:18 177
- Наркотики в особо крупном размере обнаружены в авто жителя Тараза 17:06 184
- Более 500 вагонов с кондиционерами закупит КТЖ 16:53 238
- Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана 16:39 235
- 11 школ в Алматинской области не готовы к учебному году 16:30 234
- Тестирование в магистратуру: пороговый балл преодолели менее половины поступающих 16:06 278
- АНПЗ приступил к отгрузке экологически чистого бензина класса К5 15:44 254
- Скончался казахстанский турист, госпитализированный после ДТП в Турции 15:27 501
- Olimpbet подарил шымкентцам незабываемый футбольный праздник 15:18 254
- Жителя Шымкента задержали за ложное минирование магазина 15:15 237
- Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра Тимура Токтабаева 15:10 317
- 27 граждан Индии хотели незаконно пересечь границу в ЗКО 15:00 332
- Самые скандальные долгострои Акмолинской области 15:00 364
- Водителя Camry с подложными номерами, искупавшего машину в озере, арестовали в ЗКО 14:45 350
- Из-за окрасившейся в молочный цвет реки в отношении "Казцинка" начали проверку 14:12 338
- Отдыхавшему на Алаколе мужчине оторвало ногу водным мотоциклом 13:55 673
- Новым главой компании KEGOC стал Наби Айтжанов 13:35 575
- Выделено более 271 миллиарда тенге на поддержку фермеров: Токаев принял главу "НУХ "Байтерек" 13:18 687
- Кадровый кризис в полиции: увольняться из ОВД по собственному желанию стали реже 13:05 455
- 45 раз обманувшего продавцов мошенника задержали в Шымкенте 12:55 871
- Полицейских запретили вызывать из отпуска без крайней необходимости 12:37 373
- Выступавший на свадьбе в Ушарале певец напился и подрался с гостями 12:35 646
- Александр Бублик впервые в карьере поднялся на 25 место мирового рейтинга 12:18 335
- Будет как на ЕНТ: В Казахстане ужесточают проведение экзаменов на водительские права 12:05 417
- Миллиарды тенге зарабатывают на добычи соли из озер в Павлодарской области 11:55 3306
- В домах пострадавшего от селя района Алматы начали восстанавливать подачу воды 11:31 376
- 918 миллионов тенге выделят на спецодежду для работников лесных пожарных станций 11:29 326
- В Казахстане планируют полностью запретить вейпы 11:10 426
- Стало известно место Рыбакиной в обновлённом рейтинге WTA 11:05 380
- Государству вернули земли на миллиард тенге - столичная прокуратура 10:46 397
- Сотрудник банка в Кызылординской области вынес в рукаве более 600 миллионов тенге 10:41 479
- КНБ ликвидировал два крупных подпольных производства синтетики 10:27 372
- На 40 процентов сократился объём денежных переводов в Казахстан 10:20 410
- Женщина на надувном матрасе заплыла далеко от берега на озере в ЗКО 10:15 393
- Менее чем за сутки ликвидировали крупный пожар в Улытау 09:48 390
- Стало известно о состоянии казахстанцев, попавших в ДТП в Турции 09:45 474
- Как казахстанцы будут работать и отдыхать в августе 09:35 570
- Сенатор в США призвал отменить поправку в отношении Казахстана 09:19 737
- Переворот в Нигере: соседи дали военным на капитуляцию семь дней 09:11 466
- В элитном районе Алматы воду будут давать на шесть часов в день 08:47 462
- Героин на 2,5 миллиона долларов обнаружили полицейские среди арбузов 08:20 541
- В ЗКО зарегистрировали свыше 20 случаев бруцеллёза 07:51 410
- 40 литров коже приготовил осужденный повар для содержащихся в колонии Семея 06:29 1046
- Учитель из СКО 35 лет безвозмездно сдаёт кровь для тяжелобольных 05:12 485
- У Шавката Рахмонова появился "двойник" 04:32 488
- После замены магистральной трубы двор в Актау оказался "уничтожен" 03:05 635
- В Астане собрали пазл в 200 квадратных метров 02:27 522
- Из-за коммунальной аварии жители Караганды остались без воды 01:48 511
- Пропавшего на Каспии рыбака ищут с привлечением вертолета и водолазов 00:32 509
- Непривычную для женщин профессию освоила жительница Актобе 30.07.2023 1829
- Казахстан завоевал четвёртую медаль на летней Универсиаде-2023 в Китае 30.07.2023 656
- Большегруз опрокинулся на трассе Алматы — Екатеринбург 30.07.2023 585
- Алексей Луценко выиграл велогонку в Испании 30.07.2023 786
- В Пакистане взорвалась бомба: погибли не менее 40 человек 30.07.2023 578
- Мечеть X века обнаружили в Жамбылской области 30.07.2023 978
- Волонтёры просят задействовать дроны для поиска пропавшего на Каспии рыбака 30.07.2023 607
- Сильную жару и грозы обещают казахстанцам в понедельник 30.07.2023 565
- В Атырау пенсионеров бесплатно учат английскому языку 30.07.2023 775
- Денис Евсеев выиграл первый "Челленджер" в карьере 30.07.2023 597
- Салютом и застольем отметили новый асфальт жители частного сектора Караганды 30.07.2023 589
- Ещё две медали завоевал Казахстан на летней Универсиаде-2023 в Китае 30.07.2023 634
- Муж певицы Натали найден мёртвым на козырьке дома в Москве 30.07.2023 5880
- ДТП с казахстанскими туристами в Турции: Консул РК отправился в регион 30.07.2023 672
- Совладелец утонувшего батискафа "Титан" хочет отправить 1000 человек на Венеру 30.07.2023 822
- Рука трёхлетнего ребёнка застряла в яме в Уральске 30.07.2023 601
- В Турции автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик. Погибли два человека 30.07.2023 1106
- Четыре человека погибли в жутком ДТП в области Жетысу 30.07.2023 654
- Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого 30.07.2023 17967
- Бейбит Жукаев неожиданно испытал проблемы с 18-летним теннисистом без рейтинга 30.07.2023 656
- На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК 30.07.2023 652
- Названы самые популярные способы поиска работы среди казахстанцев 30.07.2023 567
- Круглогодичные эко-отели и глэмпинги построят в СКО 30.07.2023 1342
- Врачи из Южной Кореи обследовали более тысячи жителей области Жетысу 30.07.2023 642
- Беспилотники атаковали Москву 30.07.2023 847
- Шесть человек погибли при пожаре в караоке-баре в Фергане 30.07.2023 607
- "Подражатель" Шавката Рахмонова досрочно побил американца 30.07.2023 569
- "История одного неба" Димаша прозвучала на радио в Чили 30.07.2023 650
- LOADING...
Наркотики в особо крупном размере обнаружены в авто жителя Тараза
Особо крупную партия наркотиков изъяли транспортные полицейские у четырех жителей Тараза, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
26 июля сотрудниками департамента полиции на транспорте в ходе проведения ОПМ “Карасора”, с применением служебно-розыскной собаки, на переезде станции Турксиб задержана автомашина Mazda под управлением 39-летнего водителя, в которой находились также трое жителей Тараза.
В ходе обыска транспортного средства в багажнике обнаружено вещество растительного происхождения со специфическим запахом, которое в дальнейшем было изъято.
Согласно заключения эксперта вещество является марихуаной невысушенной, общим весом 29 киллограммов 140 грамм, что является особо крупном размером.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК “Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере”.
Судом в отношении задержанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, проводится расследование.
-
Trend news
- Выступавший на свадьбе в Ушарале певец напился и подрался с гостями 12:35 638
- Сотрудник банка в Кызылординской области вынес в рукаве более 600 миллионов тенге 10:41 478
- Муж певицы Натали найден мёртвым на козырьке дома в Москве 30.07.2023 5875
- В Турции автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик. Погибли два человека 30.07.2023 1104
- Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого 30.07.2023 17946
- На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК 30.07.2023 651
- Димаш Кудайберген воспользовался искусственным интеллектом 29.07.2023 1015
- Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей 29.07.2023 1593
- Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане 29.07.2023 726
- Двоих детей из уличного туалета достали пожарные в Алматинской области 29.07.2023 839
- Легковушка протаранила минивэн в Костанайской области. Два человека погибли 29.07.2023 712
- Массовая драка произошла между фанатами "Ордабасы" и польской "Легии" в Шымкенте 28.07.2023 1425
- "Тобол" сенсационно победил в гостях швейцарский "Базель" 28.07.2023 839
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 27.07.2023 1282
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 27.07.2023 981
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 26.07.2023 1395
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 26.07.2023 1998
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 13582
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 1079
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 2212
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 2445
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 1455
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1638
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 2103
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 5167
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1627
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 2000
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 3181
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1689
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1711
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1470
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1838
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2517
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1471
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1894
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1880
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1839
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1667
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14830
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1497
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 3187
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 2020
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2339
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2964
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2468
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 21362
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2502
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 2159
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 3236
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2530
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 7195
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2748
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 8419
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2265
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 3038
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2545
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2631
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29716
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4997
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2529
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7955
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3943
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 3001
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3342
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3795
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2712
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2891
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3892
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6955
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 3210
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2908
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 6074
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5988
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 4241
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4539
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 3001
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4717
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 4311
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 3228
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 3076
-
- Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана 16:39 234
- Более 18 тысяч новых рабочих мест планируют создать в сёлах Казахстана 29.07.2023 694
- О ситуации с бензином в стране рассказали в Минэнерго 29.07.2023 742
- Обеспечить студентов местами в общежитиях поручил премьер 29.07.2023 802
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 1452
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1511
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1714
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1428
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1644
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 2055
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 2186
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 2135
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2364
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2503
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 2203
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2535
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2722
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2826
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2896
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2871
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 3136
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 3082
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 3167
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2781
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 3243
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3535
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2762
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 3122
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 3304
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2944
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 3000
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 3197
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2723
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3533
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 3027
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 3115
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 4134
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3356
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 3273
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 3408
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 3086
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2993
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2879
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 3183
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3656
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3264
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 3242
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5664
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3418
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 4254
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 5224
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3655
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 4209
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 41200
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3385
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4781
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3984
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3806
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4777
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 4119
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 4324
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4559
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4715
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4987
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5690
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6789
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5269
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 5098
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4856
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4743
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5854
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6848
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 6109
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 5312
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4551
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5573
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4470
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4896
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4925
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5619