Наркотики отправили по почте в Казахстан из Швеции
Сегодня, 10:33
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Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
95Фото: news.liga.net
Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры начато досудебное расследование по факту незаконного перемещения через государственную границу Казахстана наркотических веществ, передаёт BaigeNews.kz.
"Так, на участке контроля международных почтовых отправлений сотрудниками Департамента АФМ по г.Астана совместно с Департаментом безопасности АО "Казпочта" обнаружена коробка, внутри которой находилось наркотическое вещество "гашиш", весом– 479,94 г., прибывшая из Швеции. Подозреваемый задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в ИВС", - говорится в сообщении.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК разглашению не подлежат.
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