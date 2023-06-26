Наркотики на 6 млн долларов пытались ввезти в Казахстан

Фото: пресс-служба КНБ РК

Попытку ввезти в Казахстан крупную партию наркотиков пресекли сотрудники КНБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"31 мая в пункте пропуска "Карасу" на территории Кордайского района Жамбылской области пограничным нарядом остановлена грузовая машина под управлением иностранного гражданина. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 800 килограммов смолы каннабиса, которая была сокрыта среди других товаров. Предварительная стоимость изъятого вещества оценивается на "чёрном" рынке на сумму более 6 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Органами КНБ по факту незаконной перевозки и сбыта наркотических средств во взаимодействии с органами прокуратуры начато досудебное расследование.

Установлено, что изъятые наркотики предназначались получателям в России.

В ходе совместных мероприятий с компетентными органами РФ в июне с поличным задержаны организаторы канала наркотрафика.

Иные обстоятельства уголовного дела в соответствии со статьёй 201 УПК разглашению не подлежат.