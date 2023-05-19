Наркомафия из пяти человек продавала в Алматы наркотики из США и Испании

Фото: polisia.kz

Полицейскими Алматы совместно с АФМ РК при координации прокуратуры города ликвидирована наркосеть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На поток поставку и реализацию марихуаны поставили пятеро: пара сожителей, их друг, закладчик и курьер.

Как установлено в ходе оперативных и следственных мероприятий, молодая пара руководила преступным процессом. 27-летний гражданин Л. и его 35-летняя спутница – гражданка К. выполняли роли организатора и координатора. Обязанности закладчиков поделили между собой гражданин Б., 1993 года рождения и гражданин А., 1995 года рождения. А курьером выступил 25-летний гражданин А.

"В результате проведённых целевых оперативно-розыскных мероприятий при координации прокуратуры города в рамках проекта "Борьба с наркоперступностью" сотрудниками нашего подразделения совместно с представителями ДПН МВД РК, АФМ РК пресечена преступная деятельность наркодельцов, наладивших сбыт наркотиков бесконтактным методом через мессенджеры. Установлено, что посылки с наркотиками злоумышленник получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату за зелье от клиентов получали через Qiwi-кошелек. Вывод денежных средств производили через банки второго уровня. На данном этапе следствия установлено 49 банковских счетов", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Спикер отметил, что преступная деятельность фигурантов была официально задокументирована, были осуществлены "контрольные закупы". По месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски.

В квартире главных фигурантов обнаружено шесть миллионов тенге, sim-карты, банковские карточки, электронные весы, а также вещества растительного происхождения со специфическим запахом.

Задержанные взяты под стражу.