Нарколабораторию по изготовлению "альфа-PVP" обнаружили в Алматы

Сотрудники департамента КНБ по Алматы обнанужил точку, где производили и продавали крупные партии синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

3 января оперативники с поличным задержали двоих иностранцев, которые в арендованном частном доме близ Алматы изготавливали наркотики.

"В ходе обысков из незаконного оборота изъято 30 кг готовой продукции: психотропного вещества "альфа-PVP", а также более пяти с половиной тонн прекурсоров. По имеющимся данным, наркотики предназначались для распространения в Казахстане путем продаж через интернет. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении КНБ.

Расследование продолжается.

Фото: КНБ РК