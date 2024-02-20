Нарколабораторию ликвидировали в ходе спецоперации в Алматинской области

В селе Косозен обнаружили лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Изъято 1 500 разовых доз мефедрона стоимостью около ста миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Начато досудебное расследование.

Во время спецоперации задержан 33-летний местный житель. Его водворили в ИВС районной полиции.

В результате обыска жилого помещения и пристроек изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом весом почти четыре килограмма, 40 стеклянных посудин с наслоениями, семь канистр с химической жидкостью и другие приборы, необходимые для приготовления наркотических средств.