Нарколабораторию ликвидировали в ходе спецоперации в Алматинской области
Сегодня, 19:54
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Сегодня, 19:54Сегодня, 19:54
122Фото: polisia.kz
В селе Косозен обнаружили лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Изъято 1 500 разовых доз мефедрона стоимостью около ста миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Начато досудебное расследование.
Во время спецоперации задержан 33-летний местный житель. Его водворили в ИВС районной полиции.
В результате обыска жилого помещения и пристроек изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом весом почти четыре килограмма, 40 стеклянных посудин с наслоениями, семь канистр с химической жидкостью и другие приборы, необходимые для приготовления наркотических средств.
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