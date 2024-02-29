"Нам надо было еще быстрее работать" - в Минводы ответили на критику Токаева

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз прокомментировал критику Касым-Жомарта Токаева, отметив, что ведомству с момента его создания нужно было работать быстрее, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Корреспондент BaigeNews.kz в кулуарах Сената спросил первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Болата Бекнияза, как в министерстве намерены улучшить работу после критики президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что ведомство пока не приносит ожидаемых результатов.

"Конечно, к критике президента мы относимся положительно. Надо было нам еще быстрее работать. Но в условиях создания Министерства, когда формируется штаб… Представьте себе, было только 50 человек, которые занимались раньше водными ресурсами, и большинство из них – это Комитет по водным ресурсам. Они отвечали за эксплуатацию и реконструкцию. Но зато за такое короткое время мы смогли внести в Мажилис Водный кодекс. Мы внесли вовремя - в декабре 2023 года", - сказал вице-министр.

Бекнияз также рассказал о проделанной работе ведомства.

"В любом государственном органе должен быть орган, который будет определять политику. В водной сфере ее определяет водная концепция. Она тоже принята правительством. В ней расписаны все мероприятия, которые мы хотим провести. Проведен анализ прошлых лет, чего не хватает: все это проанализировано", - сказал вице-министр.

По его словам, для дальнейшей реализации концепции создан комплексный план. Он согласован со всеми акиматами областей.