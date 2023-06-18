- Бублик сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии 11:26 120
- Нам лишь бы спасти жизнь: диспетчер скорой помощи о своей нелёгкой миссии 11:00 223
- Внук Льва Троцкого умер в Мексике в возрасте 97 лет 10:53 267
- Лесной пожар тушат в заповеднике и нацпарке ВКО 10:25 321
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 09:51 331
- Автомобиль с людьми загорелся после ДТП в Атырауской области. Погибли четыре человека 09:42 410
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 09:25 718
- Токаев поздравил медицинских работников 09:04 246
- "Бизон" из Казахстана проиграл исторический бой за титул 08:49 315
- Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье 08:18 444
- Курортный сезон официально открылся в Баянауле 07:45 448
- Как День отца отметят в Астане 06:33 649
- Казахстанки отправляются в США бороться за звание "Миссис мира" 05:27 456
- Казахстанский скульптор стал победителем престижной премии 04:53 847
- Выставка солнцемобилей прошла в Актобе 03:40 556
- Во Франции более 130 домов повреждены из-за землетрясения 02:19 599
- В заповеднике в ВКО тушат пожар 01:03 550
- Акция по легализации иностранных авто продлеваться не будет — МВД 00:16 547
- Свыше двухсот жалоб на работу рынка "Алтын орда" поступило в Минторговли 17.06.2023 567
- Казахстанские гимнасты завоевали золото и серебро на чемпионате Азии в Сингапуре 17.06.2023 780
- BaigeNews Live: Фируза Шарипова рассказала, как совмещает спорт и семью 17.06.2023 608
- Энергонадзор поторопил павлодарские ТЭЦ с подготовкой к отопительному сезону 17.06.2023 604
- Жара, дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане в воскресенье 17.06.2023 646
- 10 человек погибли в жутком ДТП в Мангистауской области 17.06.2023 938
- Более 40 школьников погибли в результате терракта в Уганде 17.06.2023 683
- Недовесов проиграл в финале турнира в Нидерландах 17.06.2023 728
- Телёнка из пятиметровой ямы вытащили спасатели в Усть-Каменогорске 17.06.2023 681
- Курултай играет важную роль во времена массового "промывания мозгов" — Альберт Рау 17.06.2023 769
- Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в этом году в Астане 17.06.2023 665
- Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали Grand Slam в Астане 17.06.2023 877
- После пожара: Специальный репортаж из эвакуированных сёл Абайской области 17.06.2023 669
- После выступления Токаева закон о запрете вейпов должен быть реализован — депутат 17.06.2023 654
- Пожар в заповеднике Акмолинской области локализован 17.06.2023 665
- Алихан Байменов: курултай — не парламент, это диалоговая площадка народа и правительства 17.06.2023 924
- Бублик и Рыбакина отмечают особенный день 17.06.2023 523
- Политолог Андрей Чеботарёв: Президент отводит важную роль развитию науки Казахстана 17.06.2023 664
- Бану Нургазиева: не просто так на Национальном курултае президент много говорил о культуре 17.06.2023 593
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 738
- Тайник с оружием обнаружили полицейские в Акмолинской области 17.06.2023 741
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 762
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1180
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 861
- Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном 17.06.2023 958
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1143
- Цифровую платформу для кинотеатров планируют создать в Казахстане 17.06.2023 672
- В поддержку движений против фейков выступил глава государства 17.06.2023 748
- Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты — Токаев 17.06.2023 678
- Токаев рассказал участникам Национального курултая о своей мечте 17.06.2023 754
- Вейпы, буллинг и жестокость: Президент обеспокоен влиянием соцсетей на казахстанскую молодёжь 17.06.2023 770
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 725
- Президент рассказал, как следует награждать настоящих героев 17.06.2023 687
- Усовершенствовать национальную символику предложил Токаев на Национальном курултае 17.06.2023 803
- Токаев: мы должны усвоить урок пожара Абайской области 17.06.2023 560
- На недостаток рабочих специалистов обратили внимание на Национальном курултае 17.06.2023 697
- Президент: Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад 17.06.2023 697
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 737
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 660
- Загоревшийся камыш тушат вертолётами в Акмолинской области 17.06.2023 691
- Бойца из Казахстана госпитализировали после кровавого нокаута в Сочи 17.06.2023 791
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 723
- Из чего будет складываться справедливый тариф на тепло, рассказали в министерстве 17.06.2023 751
- Подозреваемого в наркоторговле задержали в Талдыкоргане 17.06.2023 674
- Казахстан одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу в Италии 17.06.2023 845
- Ухудшение качества воздуха ожидается в столице и ещё трёх городах Казахстана 17.06.2023 743
- Мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев 17.06.2023 670
- В частном развивающем центре в Алматы погиб ребенок 17.06.2023 1168
- Павлодарец изнасиловал 75-летнюю тещу 17.06.2023 2234
- Тренер объяснил решение Головкина отказаться от титулов чемпиона мира 17.06.2023 1412
- "Губы у нее были синие, тело холодное, глаза закрыты": утонувшего ребенка вернули к жизни полицейские Шахтинска 17.06.2023 2272
- Власти Абая просят остановить поставки гуманитарной помощи 17.06.2023 1603
- Пациент выпрыгнул из окна больницы в Павлодаре 17.06.2023 927
- Драмой обернулся матч юношеской сборной Казахстана по футболу 17.06.2023 3545
- В Шымкенте 8 человек пострадали от укуса каракуртов 17.06.2023 784
- Павлодарца с обрезом задержали на дачах 16.06.2023 703
- Инструктор из Минобороны РК победила в международных соревнованиях по подводному спорту 16.06.2023 921
- Сразу 13 медалей завоевали казахстанцы в первый день ЧМ по рукопашному бою в Астане 16.06.2023 889
- Казахский язык не стал языком науки - Саясат Нурбек рассказал, какие предложения спикеров курултая примет в работу 16.06.2023 4697
- Хищения с завода ферросплавов в Аксу: задержаны 14 членов преступной группы 16.06.2023 892
- Казахстанцы завоевали две медали в первый день Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане 16.06.2023 941
- Сборная Казахстана против Сан-Марино и Ирландии: шансы на победу 16.06.2023 921
- LOADING...
Нам лишь бы спасти жизнь: диспетчер скорой помощи о своей нелёгкой миссии
В мире, где каждая секунда имеет значение, есть люди, которым мы обязаны своими жизнями — это работники скорой медицинской помощи. Они неутомимо борются с чрезвычайными ситуациями, сталкиваются с экстренными вызовами и готовы преодолеть любые трудности, чтобы спасти людям жизнь, передаёт BaigeNews.kz.
Но на самом деле, не все герои всегда находятся на переднем плане. Иногда они скрыты за кулисами — на другом конце телефонной линии, принимая вызовы и отправляя спасательные бригады к тем, кто нуждается в помощи. Так, Мейрамгуль Калтаева работает диспетчером скорой помощи уже 30 лет.
В преддверии Дня медицинского работника, корреспондент BaigeNews.kz побывала в центральной станции скорой помощи Астаны и поговорила с Мейрамгуль Калтаевой о трудностях в работе, эмоциях и причинах, почему она ни на мгновение не сомневается в своем предназначении — спасении ближнего.
Мейрамгуль пришла в службу скорой помощи в 19 лет.
"Я закончила медицинское училище в то время в Семипалатинске, и пришла сразу на скорую помощь спасать жизни людей. У меня было такое сознание в 19 лет — аварии обслуживать, срочные все вызовы. Вначале 10 лет я работала фельдшером в выездной бригаде с врачом. Потом меня перевели на приём и передачу вызовов по состоянию здоровья. Мне было за 30 к тому времени. По этажам бегать с носилками и ящиками было уже тяжело. В столице работаю диспетчером уже третий год", — рассказывает она.
Рабочий день диспетчера, по словам Мейрамгуль, начинается рано утром, когда она и ее коллеги заменяют ночную смену и готовятся принять огромный поток вызовов. В день количество вызовов может достигать до 150-160, а иногда и до 200 в зависимости от сезонности и эпидемической обстановки.
Работа диспетчера требует высокой скорости реакции и точности, говорит Мейрамгуль. Когда поступает звонок, сначала она приветствует звонящего, быстро записывает адрес и детали происшествия, затем передаёт информацию для дальнейшего реагирования бригаде скорой помощи. Её работа также включает определение срочности вызова.
"Вызовы делятся на четыре категории срочности: первая, вторая, третья, четвертая. Первая срочность — это когда нужно доехать за 10 минут. Вторая срочность — за 15 минут. Третья срочность — до 30 минут. Четвертая срочность — до 40 минут. Если принимается срочный вызов первой или второй категории, то тогда мы ставим на удержание звонка. Оформляем вызов, отправляем службу, и находимся на удержании с пациентом или с родственником, который звонит. Через 10 минут уже бригада приезжает", — говорит Мейрамгуль Калтаева.
По её словам, чаще всего люди звонят по причине высокой температуры, рвоты, болей в животе или полученных травм.
"Хоть и сейчас лето, травм много. Дети очень часто то с коляски, то с дивана, то со шкафа, самоката, велосипеда, турника, горки падают. Очень много звонков в вечернее время, когда они, скорее всего, выходят на улицу. Также в последнее время населения будто прибавилось. Ещё и гостей же сейчас очень много, столица, всё таки, со всего Казахстана приезжают. В летнее время это уже сразу ощущается даже по звонку. Приезжие, например, адреса нормально не знают, не ориентируются. Но мы ни на какие вызовы не отказываем, все принимаем", — рассказывает Мейрамгуль.
Иногда в службу скорой помощи звонят и дети.
"Им тоже мы не можем отказать. Когда совсем маленькие дети звонят, они просто балуются, их вызовы не принимаем. А когда постарше, 13-14 лет, уже в сознательном возрасте, говорят, что, например, получили травму на футбольном поле. Мы спрашиваем где родители, принимаем вызов, отправляем бригаду, но просим, чтобы позвали родителей. Потому что бригада должна осматривать ребёнка при взрослых", — отмечает она.
Для Мейрамгуль работа требует не только выносливости, но и эмоциональной стойкости.
"В каждой работе есть свои сложности. Это не просто, что ты взял трубку, спросил, что случилось, и отправил бригаду. Ты ведь сопереживаешь, что там с этим адресом, с пациентом. Смотришь через некоторое время, приехала ли бригада, какой диагноз поставили. Всё пропускаешь через себя. Думаешь, хоть бы человек выжил. Тем более если ребёнок, так мы все тут сопереживаем. Эмоционально бывает тяжело. Ещё и те люди, которые вызывают сами, они же тоже на эмоциях могут нецензурными словами выражаться, и бросить трубку. В этот момент ты должна до точности конкретно успеть всё спросить и отправить бригаду", — говорит Мейрамгуль.
Несмотря на все сложности, Мейрамгуль с гордостью говорит о своей работе. Для неё это не просто профессия, а способ спасать жизни и приходить на помощь первыми.
"Работа тяжёлая, но в то же время интересная. Один из самых первых источников по спасению жизней — это мы, 103. Я не пожалела, что выбрала эту отрасль. Потому что многие мои сокурсники пошли в тихие места, частные клиники, стационары. А я вот считаю, что должна первая из первых прийти на помощь. Ведь нам лишь бы спасти жизнь. Действительно же звонят только те, кому действительно плохо. Никто ведь не позвонит от того, что им хорошо", — сказала Мейрамгуль Калтаева.
-
Trend news
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 09:25 654
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 759
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 858
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1148
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 4633
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 964
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 1773
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 32460
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 4904
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1454
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3442
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1235
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2017
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2396
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1295
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1338
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1146
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1366
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9069
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1482
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 6955
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 2500
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2181
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 1915
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1503
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 2583
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2262
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2863
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3836
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2077
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1982
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2182
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 48561
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2049
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3165
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2636
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2903
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2218
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2433
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3809
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2000
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3703
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2328
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 3785
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2596
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2765
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 3046
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4525
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3861
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4208
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3272
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4093
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 8932
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3431
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2709
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 3016
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4485
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4434
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 2929
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2808
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5227
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 3152
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3726
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 3415
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 3280
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 5886
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 3163
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 3310
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 3360
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 4440
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5538
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 4538
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 3361
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 3483
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4298
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 3039
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 3827
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 4877
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 4732
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3832
-
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 09:51 328
- Токаев поздравил медицинских работников 09:04 239
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 734
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1176
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1140
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 723
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 733
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 657
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 719
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2266
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1614
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 914
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1187
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1230
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1118
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1442
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1553
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2100
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1591
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1704
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 1573
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 2047
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 3495
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1806
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2837
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1842
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1836
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1950
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2737
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1862
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2067
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3231
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1972
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2287
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1571
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1953
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1595
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1930
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6631
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2708
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1634
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1884
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2104
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1922
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2002
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2229
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2236
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4797
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 2576
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3703
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2574
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2503
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3172
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2700
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2862
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2782
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2898
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3225
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3057
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2567
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2594
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2615
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2273
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2062
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2205
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2512
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2867
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3064
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3223
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2977
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3349
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3537
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4298
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 3899
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3786
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3832
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2541
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2486
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 3273
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 3444