Нам лишь бы спасти жизнь: диспетчер скорой помощи о своей нелёгкой миссии

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

В мире, где каждая секунда имеет значение, есть люди, которым мы обязаны своими жизнями — это работники скорой медицинской помощи. Они неутомимо борются с чрезвычайными ситуациями, сталкиваются с экстренными вызовами и готовы преодолеть любые трудности, чтобы спасти людям жизнь, передаёт BaigeNews.kz.

Но на самом деле, не все герои всегда находятся на переднем плане. Иногда они скрыты за кулисами — на другом конце телефонной линии, принимая вызовы и отправляя спасательные бригады к тем, кто нуждается в помощи. Так, Мейрамгуль Калтаева работает диспетчером скорой помощи уже 30 лет.

В преддверии Дня медицинского работника, корреспондент BaigeNews.kz побывала в центральной станции скорой помощи Астаны и поговорила с Мейрамгуль Калтаевой о трудностях в работе, эмоциях и причинах, почему она ни на мгновение не сомневается в своем предназначении — спасении ближнего.

Мейрамгуль пришла в службу скорой помощи в 19 лет.

"Я закончила медицинское училище в то время в Семипалатинске, и пришла сразу на скорую помощь спасать жизни людей. У меня было такое сознание в 19 лет — аварии обслуживать, срочные все вызовы. Вначале 10 лет я работала фельдшером в выездной бригаде с врачом. Потом меня перевели на приём и передачу вызовов по состоянию здоровья. Мне было за 30 к тому времени. По этажам бегать с носилками и ящиками было уже тяжело. В столице работаю диспетчером уже третий год", — рассказывает она.

Рабочий день диспетчера, по словам Мейрамгуль, начинается рано утром, когда она и ее коллеги заменяют ночную смену и готовятся принять огромный поток вызовов. В день количество вызовов может достигать до 150-160, а иногда и до 200 в зависимости от сезонности и эпидемической обстановки.

Работа диспетчера требует высокой скорости реакции и точности, говорит Мейрамгуль. Когда поступает звонок, сначала она приветствует звонящего, быстро записывает адрес и детали происшествия, затем передаёт информацию для дальнейшего реагирования бригаде скорой помощи. Её работа также включает определение срочности вызова.

"Вызовы делятся на четыре категории срочности: первая, вторая, третья, четвертая. Первая срочность — это когда нужно доехать за 10 минут. Вторая срочность — за 15 минут. Третья срочность — до 30 минут. Четвертая срочность — до 40 минут. Если принимается срочный вызов первой или второй категории, то тогда мы ставим на удержание звонка. Оформляем вызов, отправляем службу, и находимся на удержании с пациентом или с родственником, который звонит. Через 10 минут уже бригада приезжает", — говорит Мейрамгуль Калтаева.

По её словам, чаще всего люди звонят по причине высокой температуры, рвоты, болей в животе или полученных травм.

"Хоть и сейчас лето, травм много. Дети очень часто то с коляски, то с дивана, то со шкафа, самоката, велосипеда, турника, горки падают. Очень много звонков в вечернее время, когда они, скорее всего, выходят на улицу. Также в последнее время населения будто прибавилось. Ещё и гостей же сейчас очень много, столица, всё таки, со всего Казахстана приезжают. В летнее время это уже сразу ощущается даже по звонку. Приезжие, например, адреса нормально не знают, не ориентируются. Но мы ни на какие вызовы не отказываем, все принимаем", — рассказывает Мейрамгуль.

Иногда в службу скорой помощи звонят и дети.

"Им тоже мы не можем отказать. Когда совсем маленькие дети звонят, они просто балуются, их вызовы не принимаем. А когда постарше, 13-14 лет, уже в сознательном возрасте, говорят, что, например, получили травму на футбольном поле. Мы спрашиваем где родители, принимаем вызов, отправляем бригаду, но просим, чтобы позвали родителей. Потому что бригада должна осматривать ребёнка при взрослых", — отмечает она.

Для Мейрамгуль работа требует не только выносливости, но и эмоциональной стойкости.

"В каждой работе есть свои сложности. Это не просто, что ты взял трубку, спросил, что случилось, и отправил бригаду. Ты ведь сопереживаешь, что там с этим адресом, с пациентом. Смотришь через некоторое время, приехала ли бригада, какой диагноз поставили. Всё пропускаешь через себя. Думаешь, хоть бы человек выжил. Тем более если ребёнок, так мы все тут сопереживаем. Эмоционально бывает тяжело. Ещё и те люди, которые вызывают сами, они же тоже на эмоциях могут нецензурными словами выражаться, и бросить трубку. В этот момент ты должна до точности конкретно успеть всё спросить и отправить бригаду", — говорит Мейрамгуль.

Несмотря на все сложности, Мейрамгуль с гордостью говорит о своей работе. Для неё это не просто профессия, а способ спасать жизни и приходить на помощь первыми.