Налоговые органы рассмотрят возврат НДС макаронной фабрике

В Комитете госдоходов намерены повторно изучить заявку компании Mareven Food по возврату НДС на экспорт продукции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Всего в текущем году Mareven Food возвращено НДС в сумме 257 миллионов тенге. Остальная сумма НДС будет возвращена после подтверждения сумм НДС к возврату по результатам тематической проверки в соответствии со статьёй 431 Налогового кодекса", - говорится в ответе министерства финансов на депутатский запрос партии "Ак Жол".

Налоговая проверка будет начата 18 марта и завершена 10 июня текущего года.

Напомним, вопрос о работе казахстанской дочерней компании ТОО "Маревен Фуд Тянь-Шань", принадлежащей международному холдингу Mareven Food Holdings Ltd., подняли депутаты партии "Ак Жол" в январе текущего года.

К депутатам обратилось руководство крупнейшего в стране предприятия по производству макаронных изделий Mareven Food. Компания создана инвесторами из Японии и Вьетнама и занимает 70% отечественного рынка продуктов быстрого приготовления с такими брендами как Ролтон, БигБон и другие. Производство работает почти на 100% из казахстанского сырья. Как рассказали депутатам руководители предприятий, с момента открытия производства в 2018 году, они подают заявки и ведут споры с налоговыми органами о возврате НДС за экспорт своей продукции.

На данное время компанией подано 18 заявок на возврат НДС на сумму семь миллиардов тенге. Такая высокая сумма сложилась из-за того, что основную часть своей продукции – более 70% - компания отправляет на экспорт. Однако регулярно сталкивается с отказом госорганов в удовлетворении заявок на возврат причитающихся сумм.

Вместе с тем, на каждую заявку Департамент госдоходов Алматинской области устраивает предприятию налоговые проверки. По результатам проверок составлено 18 актов, из которых получен отказ в 14 случаях.