Налоговики ищут "предпринимателей" среди госслужащих в Казахстане

В 2023 году в Комитет государственных доходов МФ РК начали поступать сведения от банков о гражданах на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве рассказали, как выявляют нарушителей. Если в течение трёх месяцев казахстанец получил на личный банковский счёт более 100 переводов ежемесячно от разных лиц, в КГП сочтут, что он занимается предпринимательской деятельностью.

В этом году комитет госдоходов получил информацию по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам по итогам 2022 года.

С 1 января 2024 года ведомство начнёт проверять также сотрудников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов (по итогам 2023 года). С 1 января 2025 года получит информацию по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года). С 1 января 2026 года – по остальной части населения (по итогам 2025 года).