Налоговик тайно оформлял микрокредиты на казахстанцев
Сегодня, 10:12
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Сегодня, 10:12Сегодня, 10:12
109Фото: baigenews.kz
При координации прокуратуры города Косшы раскрыто 5 интернет-мошенничеств, совершенные сотрудником налогового органа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
"Сотрудник налогового органа вызывал простых граждан под предлогом сдачи декларации, где в ходе встречи, получив их персональные данные и биометрические данные на камеру телефона (идентификация человека), оформлял на них онлайн микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета", - сообщили в прокуратуре.
Мошенник изобличен и привлечен к уголовной ответственности по 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество).
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