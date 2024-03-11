Налоговик тайно оформлял микрокредиты на казахстанцев

При координации прокуратуры города Косшы раскрыто 5 интернет-мошенничеств, совершенные сотрудником налогового органа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

"Сотрудник налогового органа вызывал простых граждан под предлогом сдачи декларации, где в ходе встречи, получив их персональные данные и биометрические данные на камеру телефона (идентификация человека), оформлял на них онлайн микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета", - сообщили в прокуратуре.

Мошенник изобличен и привлечен к уголовной ответственности по 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество).