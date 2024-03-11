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Налоговик тайно оформлял микрокредиты на казахстанцев

Сегодня, 10:12
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baigenews.kz Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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Фото: baigenews.kz

При координации прокуратуры города Косшы раскрыто 5 интернет-мошенничеств, совершенные сотрудником налогового органа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

"Сотрудник налогового органа вызывал простых граждан под предлогом сдачи декларации, где в ходе встречи, получив их персональные данные и биометрические данные на камеру телефона (идентификация человека), оформлял на них онлайн микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета", - сообщили в прокуратуре.

Мошенник изобличен и привлечен к уголовной ответственности по 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество).

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