Наличными деньгами ежедневно пользуются 60% казахстанцев

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60 процентов казахстанцев используют наличные деньги для повседневных расчётов. Безналом пользуется 74 процента населения. То есть большинство использует "гибридную" модель оплаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Как отмечают аналитики, наибольшая доля расчёта наличными происходит при покупках на рынках и в придомовых магазинах. Чаще всего это связано с просьбой продавцов, отсутствием интернета и терминала, а также банальной привычкой.

Наибольшая доля населения, пользующегося наличными деньгами, проживает в Атырауской (81 процент), Павлодарской (77 процентов) и Западно-Казахстанской (74 процента) областях. Наименьшая — в Алматы (36 процентов), Астане и Актюбинской области (по 42 процента). В селе физические деньги более востребованы, чем в городе (68 процентов и 54 процента соответственно).

"Чем старше человек, тем чаще он предпочитает наличку. В возрасте от 50 до 60 лет её используют 82 процента населения. В возрасте 18-29 лет — лишь 42 процента", - уточняют авторы канала.

Три четверти респондентов используют банковские карты для снятия наличных денег, в основном для текущих расходов и передачи денег другим лицам. При этом наиболее востребованными являются купюры в 500 тенге и монеты в 200 тенге.

"Наличка — второй по популярности способ хранения средств. Впереди только банковские депозиты в нацвалюте. Правда, самый частый вариант ответа — "не храню", — пишут о предпочтениях казахстанцев аналитики.

Они также добавляют, что 96 процентов населения не сталкивалось с подделками, а 53 процента не проверяют банкноты на подлинность.

"Переводы по номеру телефона и оплата по QR-кодам куда популярней оплаты картой. Финтех победил традиционные банковские продукты, но пока ещё не наличку", — резюмировали финансовые аналитики.