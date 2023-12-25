Наличие очередей из фур на границе с Китаем опровергли в Минфине

В Комитете госдоходов прокомментировали информацию о простаивании грузовых авто на таможенном посту "Нур Жолы", передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в НПП "Атамекен" заявили, что десятки транспортных средств, загруженных товарами, более 11 дней не могут пересечь границу с Китаем.

В Комитете напомнили, что по всей внешней границе функционирует электронная очередь CarGoRuqsat.

"На таможенном посту "Нур Жолы" скопление транспортных средств отсутствует. Для увеличения товарооборота и пропускной способности таможенный пост переведён на круглосуточный режим работы. По всей границе с КНР скопления авто нет, все таможенные посты работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в соответствии с действующим законодательством, для проверки и получения сведений о товарах, в случаях наличия подозрений на риски недостоверного декларирования, таможенные органы обязаны осуществлять контроль в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза.

Одной из мер контроля являются досмотры, которые назначаются в случаях наличия рисков нахождения в транспортных средствах товаров, незаявленных в сопроводительных документах, и осуществляются в порядке очередности.