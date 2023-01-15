Наказаны участники конфликта в поезде "Алматы — Мангистау"

Фото: скриншот с видео

Сотрудникам линейного отдела полиции на станции Тараз пришлось вмешаться в конфликт между пассажиром и начальником поезда "Алматы — Мангистау", передаёт BaigeNews.kz.

Видео скандала в поезде попало в TikTok.

@taga___777 Р.К КАЗАХСТАН 22 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДУ ПОЕЗ 77 АЛМАТА МАНГЕСТАУ ПРАВАДНИК ПОЕЗА ДЕВУШКУ ПИНАЕТ ПО ЖИВАТУ СЛЕВАЙ НАГОЙ ПРОШУ ВСЕХ РАСПРАСТРАНИТЬ ВИДЕО ПО РК КАЗАХСТАН ♬ оригинальный звук - taga

В потасовке участвуют и мужчины, и женщины, а в комментариях пользователи спорят на тему, имеет ли право пассажир торговать в вагоне и правильно ли поступает проводник. В итоге к ответственности привлекут и пассажира, и начальника поезда.

"30 декабря 2022 года сотрудниками линейного отдела полиции на станции Тараз по факту инцидента в пассажирском поезде сообщением Алматы-Мангистау между начальником поезда и 37-летним пассажиром начато досудебное расследование по части 1 статьи 389 Уголовного кодекса РК (Самоуправство).В настоящее время уголовное дело по территориальности расследуется Линейным отделом полиции на станции Шымкент. Кроме того, по результатам первоначальной проверки 37-летний пассажир привлечён к административной ответственности по статьям 204 (Торговля в общественном месте) и 434 (Мелкое хулиганство)КоАП РК.Также, в отношении начальника поезда составлен административный протокол по статье 434 УК РК (Мелкое хулиганство)", — говорится в сообщении Telegram-канала МВД РК.

В ведомстве добавили, 17 января все административные материалы направят в Специализированный административный суд Тараза.