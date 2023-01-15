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скриншот с видео Сегодня, 20:03
715
Сегодня, 20:03
715
Фото: скриншот с видео

Наказаны участники конфликта в поезде "Алматы — Мангистау"

Сотрудникам линейного отдела полиции на станции Тараз пришлось вмешаться в конфликт между пассажиром и начальником поезда "Алматы — Мангистау",  передаёт BaigeNews.kz. 

Видео скандала в поезде попало в TikTok. 

@taga___777

Р.К КАЗАХСТАН 22 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДУ ПОЕЗ 77 АЛМАТА МАНГЕСТАУ ПРАВАДНИК ПОЕЗА ДЕВУШКУ ПИНАЕТ ПО ЖИВАТУ СЛЕВАЙ НАГОЙ ПРОШУ ВСЕХ РАСПРАСТРАНИТЬ ВИДЕО ПО РК КАЗАХСТАН

♬ оригинальный звук - taga

 

В потасовке участвуют и мужчины, и женщины, а в комментариях пользователи спорят на тему, имеет ли право пассажир торговать в вагоне и правильно ли поступает проводник. В итоге к ответственности привлекут и пассажира, и начальника поезда.

"30 декабря 2022 года сотрудниками линейного отдела полиции на станции Тараз по факту инцидента в пассажирском поезде сообщением Алматы-Мангистау между начальником поезда и 37-летним пассажиром начато досудебное расследование по части 1 статьи 389 Уголовного кодекса РК (Самоуправство).В настоящее время уголовное дело по территориальности расследуется Линейным отделом полиции на станции Шымкент. Кроме того, по результатам первоначальной проверки 37-летний пассажир привлечён к административной ответственности по статьям 204 (Торговля в общественном месте) и 434 (Мелкое хулиганство)КоАП РК.Также, в отношении начальника поезда составлен административный протокол по статье 434 УК РК (Мелкое хулиганство)", — говорится в сообщении  Telegram-канала МВД РК.

В ведомстве добавили, 17 января все административные материалы направят в Специализированный административный суд Тараза.

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#полиция #поезд
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:03
715
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