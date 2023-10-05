Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Шымкенте

Гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск, задержали полицейские в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

"32-летний мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны в июле этого года за совершение кражи в крупном размере. Задержали его сотрудники Управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции. Приверженец деструктивного религиозного течения пребывал на территории РК без регистрации. В настоящее время он находится под стражей", - сообщили в полиции.