Находившегося в международном розыске преступника задержали в Кызылорде

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Мужчину, находившегося в международном розыске, задержали полицейские Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 апреля сотрудниками ДП области задержан житель областного центра, скрывавшийся от следствия и находившийся с 2022 года в международном розыске по подозрению за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 “Убийство“ УК РК", - говорится в сообщении.

В 2022 году в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде “содержание под стражей“.



К слову, оперативники задержали подозреваемого в одной из съемных квартир на территории города, где он скрывался. В настоящее время он водворён в ИВС УП города Кызылорды.