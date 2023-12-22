Находчивого наркозакладчика задержали в ЗКО

Наркозакладчика, использующего магнит в своей "работе", задержали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.

"В посёлке Деркул напротив кладбища был задержан 27-летний житель Уральска. При обыске у него были обнаружены zip-пакеты с порошкообразным веществом белого цвета в количестве 20 штук. Согласно заключению экспертов, в пакетах находилось психотропное вещество мефедрон общим весом 20,5 грамма", — сказали в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Закладчик клал небольшие магниты в zip-пакеты вместе с наркотическими веществами.

Он рассказал, что свёртки крепил к металлическим трубам или разбрасывал по земле. Так, наркопотребители, используя металлические предметы, могли найти спрятанные пакеты с мефедроном.

Задержанный водворён в изолятор временного содержания. Сейчас в его отношении начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. В случае доказательства вины, уральцу грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.