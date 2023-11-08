Нагрузку на педагогов-психологов могут снизить в Казахстане

Министерство просвещения РК рассматривает вопрос о снижении нагрузки на педагогов-психологов из расчёта один специалист на 500 учащихся, передаёт BaigeNews.kz.

По словам председателя Комитета по охране прав детей Насымжан Оспановой, в августе был года принят Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023 – 2025 годы. Профессиональный стандарт "Педагог" включает в себя требования к профподготовке педагогов-психологов и социальных педагогов.

"Для более эффективной работы специалистов приняты Правила психологической службы в организациях образования. Сокращён перечень обязательных документов, в восьми регионах созданы Центры психологической поддержки, а также функционирует "Цифровой кабинет". Закреплены часы работы и организованы обучающие курсы для педагогов-психологов. В этом году курсы повышения квалификации прошли около 4,5 тысячи педагогов-психологов. Данные меры позволят не только снизить негативные явления в детской среде, но и сформировать позитивное мышление", - отметила Насымжан Оспанова.

Она отметила, что ведётся работа по обновлению образовательных программ и увеличению числа специалистов в орагнизациях образования, планируется открытие Центров психологической службы во всех регионах страны.