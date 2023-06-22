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  • "Надо признать, что у нас назревает дефицит газа" - вице-министр энергетики
пресс-служба Минэнерго Сегодня, 13:54
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Сегодня, 13:54
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Фото: пресс-служба Минэнерго

"Надо признать, что у нас назревает дефицит газа" - вице-министр энергетики

В Казахстане назревает дефицит газа. Минэнерго решает вопросы регулирования оптовой и розничной цены на газ, чтобы производителям было интересно добывать топливо для внутреннего рынка, сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, передаёт BaigeNews.kz.

"Надо признать, что у нас назревает дефицит. И та норма, которая сейчас принимается, направлена на то, чтобы мы неуклюжими действиями своими не допустили дефицита в отдельно взятых регионах", - сказал Нурмаганбетов в кулуарах сената.

По его словам, в прошлом году за короткий период произошел рост потребления газа. Для того, что предотвратить дефицит, ведомство подписало ряд контрактов с крупными газодобывающим предприятиями.

"Рост потребления на 400 кубометров газа в час выросло за короткий период. Мы видим, что объема производства, который есть в Казахстане, не хватает. Сейчас регулируется вопрос. Конкретно, есть крупные предприятия, от которых мы законтрактовались. Например, мы покупаем газ у ТШО для того, чтобы доставить и обеспечить в те регионы, в которых наблюдается дефицит газа", - сказал вице-министр энергетики.

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Сегодня, 13:54
414
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