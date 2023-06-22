"Надо признать, что у нас назревает дефицит газа" - вице-министр энергетики

Фото: пресс-служба Минэнерго

В Казахстане назревает дефицит газа. Минэнерго решает вопросы регулирования оптовой и розничной цены на газ, чтобы производителям было интересно добывать топливо для внутреннего рынка, сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, передаёт BaigeNews.kz.

"Надо признать, что у нас назревает дефицит. И та норма, которая сейчас принимается, направлена на то, чтобы мы неуклюжими действиями своими не допустили дефицита в отдельно взятых регионах", - сказал Нурмаганбетов в кулуарах сената.

По его словам, в прошлом году за короткий период произошел рост потребления газа. Для того, что предотвратить дефицит, ведомство подписало ряд контрактов с крупными газодобывающим предприятиями.