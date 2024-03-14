Надо идти опытом развитых стран – Ашимбаев об эвтаназии бродячих животных

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената высказал своё мнение касательно рассматриваемого в Мажилисе закона, предусматривающего эвтаназию бродячих агрессивных животных, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вопрос очень чувствительный. Этот законопроект зашёл. Давайте посмотрим, как в Мажилисе будет идти ход обсуждения. Здесь, на мой взгляд, если проблема чувствительная, это не означает, что её не надо обсуждать, её надо обсуждать. Но её нужно правильно обсуждать. Здесь, мне кажется, нам надо взять опыт развитых стран: западно-европейских, скандинавских, США", - сказал Ашимбаев.

По его словам, в этих странах отношение к животным ещё более гуманнее, чем у нас, ещё более сформированная культура отношений к животным. Они сталкивались с такого рода ситуациями.

"Нам не надо что-то выдумывать. Нам надо посмотреть, как другие страны, где принципы гуманного отношения действуют, используют эти принципы. Надо идти опытом развитых стран", - сказал председатель Сената Парламента.

Ранее сообщалось, глава минэкологии Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве прокомментировал предлагаемую норму депутатами об эвтаназии бродячих собак.