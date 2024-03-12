Проблему нужно решать - Минэкологии об эвтаназии бродячих собак

Глава минэкологии Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве прокомментировал предлагаемую норму депутатами об эвтаназии бродячих собак, передаёт BaigeNews.kz.

"Проблема бродячих собак коснулась множества людей, когда были покусаны дети. Сегодня пока не коснётся эта проблема каждого гражданина, конечно, мы будем говорить о том, что гуманно это или нет.

Если взять меня, то у меня дома три собаки. Для меня они все дороги.

Многие оголтело говорят о гуманизме. Сегодня многие люди бояться за своих детей, есть отдельные населенные пункты, где большое сосредоточение бродячих собак. Вопрос эвтаназии, в принципе, не новый в мире. Вся Европа этим занимается. Проблему нужно решать. Конечно, надо решать путем устройства в приемные пункты", - сказал министр.