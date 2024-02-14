Запретить выбрасывать питомцев на улицу планируют в Казахстане
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Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Едил Жанбыршин рассказал о поправках в закон РК "Об ответственном обращении с животными", передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил Едил Жанбыршин, законопроект разработан и инициирован депутатами в целях повышения ответственного обращения с животными и регулирования численности бродячих и безнадзорных животных.
Мажилисмены предлагают централизировать единую электронную базу учета животных.
Также они хотят запретить казахстанцам выбрасывать питомцев. Вместо этого, желающие избавиться от животного должны будут определить его в пункт временного содержания.
Кроме того, поправки обяжут акиматы принимать меры и экстернно реагировать в случаях агрессии животных.
Эвтаназию разрешат применять по отношению к больным животным, проявляющим неоправданную агрессию, а также тем, кто не востребован зоозащитными органициями и иными лицами в течении 15 дней (если это бродячие животные) и в течении 60 дней (если это безнадзорные животные).
Как подчеркнул Жанбыршин, комитет готов принять законопроект в работу и подготовить по нему заключение.
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