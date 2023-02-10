Начато расследование в отношении крупных производителей риса Кызылординской области

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Агентством по защите и развитию конкуренции РК начато расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно статистическим данным, в Казахстане рост цен на рис в 2022 году составил 36 процентов. В настоящее время рост цен на рис продолжается и с начала года составил 5,2 процента.

По данным производителей переработчиков риса, рост связан с повышением цен на сырьё, что привело к увеличению себестоимости после переработки, а также рост минимальной зарплаты. На данном рынке переработку-производство риса осуществляют более 20 субъектов рынка. В свою очередь, сельхозтоваропроизводители сообщают о сокращении посевных площадей риса по причине маловодья (согласно данным БНС на 10 процентов), подорожания цен на удобрения, запчасти, ГСМ и др.

АЗРК проведен анализ товарного рынка реализации риса, в ходе которого установлено, что максимальный рост цен на сырьё наблюдается в мае 2022 года - на 16 процентов, в сентябре 2022 года снижение на 19 процентов. Между тем рост цен у производителей-переработчиков риса составил в среднем 25 процентов.

В результате АЗРК усмотрены признаки одновременного поддержания цен на рис производителями Кызылординской области. В связи с чем АЗРК вынесено шесть уведомлений по согласованным действиям в отношении производителей риса в Кызылординской области и одно уведомление по злоупотреблению доминирующим положением в Северо-Казахстанской области в отношении оптового реализатора риса в части применения разных цен к равнозначным соглашениям.

В рамках исполнения уведомления оптовый реализатор риса Северо-Казахстанской области снизил цены на 5 процентов.

В свою очередь, в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области назначено расследование по факту неисполнения уведомления.

В случае установления нарушения законодательства в области защиты конкуренции предусмотрен штраф в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности на основании Кодекса РК "Об административных правонарушениях" либо уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РК.