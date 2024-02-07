Началось расширенное заседание правительства под председательством президента Казахстана

В Астане началось расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и будут обозначены основные задачи на предстоящий период.

Заседание проходит с участием нового премьер-министра Олжаса Бектенова и обновленного кабмина.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова во время пленарного заседания мажилиса парламента. За кандидатуру проголосовали 69 депутатов, семеро – воздержались.

Олжас Бектенов стал 13-м по счёту премьер-министром Казахстана.

Ранее он возглавлял Администрацию президента РК.

Кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра президенту предложила партия Amanat.