Началось расширенное заседание правительства под председательством президента Казахстана
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В Астане началось расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и будут обозначены основные задачи на предстоящий период.
Заседание проходит с участием нового премьер-министра Олжаса Бектенова и обновленного кабмина.
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова во время пленарного заседания мажилиса парламента. За кандидатуру проголосовали 69 депутатов, семеро – воздержались.
Олжас Бектенов стал 13-м по счёту премьер-министром Казахстана.
Ранее он возглавлял Администрацию президента РК.
Кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра президенту предложила партия Amanat.