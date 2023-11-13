Началась эвакуация казахстанцев из сектора Газа
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Из сектора Газа 13 ноября эвакуируют часть казахстанцев и членов их семей. Подробности на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.
В первую группу попали 44 человека.
"На 13 ноября запланировали эвакуацию первой группы. В ней 40 граждан Казахстана и четыре иностранца, члены их семей. Кроме Казахстана, ещё девять стран смогут вывести своих граждан. Это Марокко, Иордания, Россия, Испания, Швеция, Перу, Нидерланды, Великобритания и США. На сегодня запланирована эвакуация 594 человек", - сказал Смадияров.
Переход будет проходить через КПП "Рафах".
Казахстанцев доставят в Каир. После проверки документов они смогут вылететь на родину.
Ранее сообщалось о том, что секторе Газа находятся 76 граждан РК. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек. Эвакуировать смогут не всех из-за требований Египта и Израиля. Под эвакуацию не подпадают совершеннолетние дети казахстанцев, супруги, внуки и супруги детей.
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