Началась эвакуация казахстанцев из сектора Газа

Из сектора Газа 13 ноября эвакуируют часть казахстанцев и членов их семей. Подробности на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

В первую группу попали 44 человека.

"На 13 ноября запланировали эвакуацию первой группы. В ней 40 граждан Казахстана и четыре иностранца, члены их семей. Кроме Казахстана, ещё девять стран смогут вывести своих граждан. Это Марокко, Иордания, Россия, Испания, Швеция, Перу, Нидерланды, Великобритания и США. На сегодня запланирована эвакуация 594 человек", - сказал Смадияров.

Переход будет проходить через КПП "Рафах".

Казахстанцев доставят в Каир. После проверки документов они смогут вылететь на родину.

Ранее сообщалось о том, что секторе Газа находятся 76 граждан РК. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек. Эвакуировать смогут не всех из-за требований Египта и Израиля. Под эвакуацию не подпадают совершеннолетние дети казахстанцев, супруги, внуки и супруги детей.