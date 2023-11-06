Около трети находящихся в секторе Газа граждан не подпадают под эвакуацию - МИД

О ситуации с эвакуаций казахстанцев из сектора Газа сообщили в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.

Посольства Казахстана в Иордании и Египте с первого дня осложнения ситуации в секторе Газа прорабатывают вопросы вывоза соотечественников через КПП "Рафах". Однако сделать это пока не удаётся.

"В секторе Газа по нашим данным находятся 76 граждан РК. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек. Есть определённые требования как у египетской стороны, так и у израильской к выезду членов семей иностранных граждан. К примеру, около трети не подпадают под эвакуацию. Это совершеннолетние дети, супруги, внуки и супруги детей. Соответственно, некоторые из наших граждан не готовы выехать из сектора Газа из-за невозможности вывоза членов семей", - заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он заверил, что дипломаты всячески ускоряют процесс и делают всё для того, чтобы эвакуация граждан Казахстана произошла как можно раньше. Но не всегда всё зависит от работников посольств.

"Этот военно-дипломатический кризис пытается решить практически весь мир. С нашей стороны готовность полная – как только наши граждане пересекут границу с Египтом, специальный эвакуационный борт вылетит в Каир", - сказал Смадияров.

По его словам, отдельное внимание уделяется задачам по формированию, согласованию и постоянному обновлению списка граждан РК и их близких родственников, находящихся в зоне конфликта. Посольство РК в Каире ежедневно ведёт переговоры с министерством иностранных дел и другими компетентными органами Египта об условиях эвакуации наших граждан.

"Учитывая специфику сектора Газа, с целью оперативного взаимодействия с гражданами, проживающими в анклаве, на постоянной основе функционирует специальный чат в мессенджере, с момента начала эскалации конфликта с каждым гражданином ведется прямой контакт для уточнения текущего местоположения и состояния здоровья", - сообщил представитель МИД.

Посольства Казахстана в Иордании и Египте находятся в постоянной координации с министерствами иностранных дел этих стран, а также офисами таких международных организаций в данном регионе, как Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), Международная организация по миграции. Имеются договорённости с посольствами Палестины в Казахстане и Египте по возможной последующей работе относительно сверки документов.

"1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством. Однако, к сожалению, с 4 ноября эвакуация иностранцев и раненных через КПП "Рафах" временно приостановлена. Согласно требованиям египетской и израильской сторон, каждой стране предоставляется определенная дата по проходу иностранных граждан через КПП "Рафах". При этом учитывается текущая пропускная способность (в районе 500 человек в сутки), а также общее количество людей, находящихся в списках, предоставленными посольствами порядка 45 стран, а это около 7000 человек", - уточнил Смадияров.

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