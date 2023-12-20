На жалобы об отсутствии отопления в Кентау и Костанае ответили в Минэнерго

Ситуацию с теплоснабжением в Кентау и Костанае прокомментировали в министерстве энергетики, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, накануне в Кентау из-за ураганного ветра зафиксированы отключения электроэнергии, что повлекло нарушения в теплоснабжении.

"На сегодня электроснабжение полностью восстановлено, на Кентауской ТЭЦ в работе находятся три котла. 21 декабря будет подключен к работе четвёртый котёл. Температура на улице минус четыре градуса. Подача тепла составляет 56 градусов при нормативе 60 градусов. В четверг температура будет доведена до 60 градусов", - заверили в ведомстве.

По информации акима Костаная, в городе проводятся плановые работы по устранению небольших нарушений в магистральной теплосети. Завершить ремонты планируют до 17:00.

"Данные работы не влияют на теплообеспечение горожан, заверяют в акимате", - сообщили в Минэнерго.

Напомним, 13 декабря сразу четыре котла перестали работать на Кентауской ТЭЦ. Восстановить их работоспособность обещали к 20 декабря. Из-за сбоя без отопления остались шесть многоэтажных домов и почти 40 домов частного сектора.