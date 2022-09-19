"На всех континентах, включая Антарктиду" — Илон Маск заявил об увеличении мировой спутниковой сети

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"Starlink теперь активен на всех континентах, включая Антарктиду", — говорится в Twitter-аккаунте Илона Маска, сообщает BaigeNews.kz.

Starlink is now active on all continents, including Antarctica https://t.co/Q1VvqV5G0i — Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2022

Ракета-носитель Falcon 9 сегодня успешно вывела на орбиту партию из 54 спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink в дополнение к 3,5 тысячам уже действующим, об этом сообщается на официальной странице космической компании SpaceX в Twitter.

Интернет от Starlink уже доступен жителям США, Канады, Бразилии, других стран мира, а также в большинстве европейских государств. Судя по карте, опубликованной на сайте компании, в Казахстане он может стать доступным с 2023 года.