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  • "На всех континентах, включая Антарктиду" — Илон Маск заявил об увеличении мировой спутниковой сети
pixabay.com Сегодня, 14:20
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Фото: pixabay.com

"На всех континентах, включая Антарктиду" — Илон Маск заявил об увеличении мировой спутниковой сети

"Starlink теперь активен на всех континентах, включая Антарктиду", — говорится в Twitter-аккаунте Илона Маска, сообщает BaigeNews.kz.

 

Ракета-носитель Falcon 9 сегодня успешно вывела на орбиту партию из 54 спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink в дополнение к 3,5 тысячам уже действующим, об этом сообщается на официальной странице космической компании SpaceX в Twitter.

Интернет от Starlink уже доступен жителям США, Канады, Бразилии, других стран мира, а также в большинстве европейских государств. Судя по карте, опубликованной на сайте компании, в Казахстане он может стать доступным с 2023 года.

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#интернет #Илон Маск
Сегодня, 14:20
135
Журналист
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