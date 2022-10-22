На военном складе в Узбекистане произошёл взрыв

Фото: repost.uz

Частично повреждены жилые дома и магазины неподалеку от объекта.

В Узбекистане на военном складе Министерства обороны в Сырдарьинской области произошёл взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Repost.uz.

Согласно данным министерства обороны Узбекистана, инцидент произошёл 22 октября около 04:55 в населённом пункте Малик. Уточняется, что пострадавших или погибших нет. В настоящее время проводится проверка.

На фото, распространяющихся в социальных сетях, видны последствия ударной волны — выбитые стёкла и разрушенные конструкции зданий. На видеокадрах запечатлена яркая вспышка, а через несколько секунд сильный звук и ударная волна. Местные жители рассказывают, что почувствовали что-то, похожее на землетрясение. В их домах открылись окна и двери, стёкла во многих домах и магазинах выбиты, разрушены некоторые постройки.