На водохранилищах в Казахстане установлены круглосуточные дежурства - Минводы
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Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает обеспечивать безопасную работу гидротехнических сооружений и водохранилищ для пропуска паводковых вод и регулирования уровня рек. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В Костанайской области пик паводка прошёл и притоки воды идут на спад. Среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%. На месте продолжают работать специалисты министерства и акимата области, они регулируют пропуски воды.
Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается. Боковые притоки к реке Есиль идут на спад.
В Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 67%, все они работают в штатном режиме.
"Ещё наблюдается повышение уровня реки Чаган. На сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 700 кубометров в секунду. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла снизился до 1 342 кубометров в секунду. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и руководитель агентства водных ресурсов России сегодня обсудили совместную работу по гидротехническим сооружениям", - отметила официальный представитель Минводы.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе. Все ответственные службы переведены в режим максимальной готовности.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошёл.
Аналогичные данные по водохранилищам Актюбинской области.
Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошёл. Водохранилища работают в штатном режиме.
"На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, как и ежечасный мониторинг обстановки на водоёмах. Специалисты министерства регулярно выезжают на объекты и лично следят за работами по безопасному пропуску паводковых вод, регулированию речного стока и накоплению талой воды в водохранилищах", - заверила Молдир Абдуалиева.
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