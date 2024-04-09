На водохранилищах в Казахстане установлены круглосуточные дежурства - Минводы

Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает обеспечивать безопасную работу гидротехнических сооружений и водохранилищ для пропуска паводковых вод и регулирования уровня рек. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Костанайской области пик паводка прошёл и притоки воды идут на спад. Среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%. На месте продолжают работать специалисты министерства и акимата области, они регулируют пропуски воды.

Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается. Боковые притоки к реке Есиль идут на спад.

В Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 67%, все они работают в штатном режиме.

"Ещё наблюдается повышение уровня реки Чаган. На сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 700 кубометров в секунду. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла снизился до 1 342 кубометров в секунду. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и руководитель агентства водных ресурсов России сегодня обсудили совместную работу по гидротехническим сооружениям", - отметила официальный представитель Минводы.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе. Все ответственные службы переведены в режим максимальной готовности.

Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошёл.

Аналогичные данные по водохранилищам Актюбинской области.

Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошёл. Водохранилища работают в штатном режиме.