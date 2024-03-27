Вертолёт используют спасатели для помощи жителям сёл в Костанайской области

12 человек спасли от паводка сотрудники МЧС на вертолете Ми-8 в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Из зимовки Конай вблизи села Екидын Костанайской области сотрудниками "Казавиаспас" МЧС на вертолете Ми-8 спасены 12 граждан. Спасённые доставлены в ближайшие населённые пункты", - сообщили в ведомстве.

В медицинской помощи граждане не нуждались.

Ранее сообщалось о том, что в Генеральной прокуратуре проведено межведомственное оперативное совещание по ситуации с паводками с участием представителей МЧС, МВД, Минэкологии и Казгидромета.