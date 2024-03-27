Вертолёт используют спасатели для помощи жителям сёл в Костанайской области
Сегодня, 18:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:44Сегодня, 18:44
117Фото: МЧС РК
12 человек спасли от паводка сотрудники МЧС на вертолете Ми-8 в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Из зимовки Конай вблизи села Екидын Костанайской области сотрудниками "Казавиаспас" МЧС на вертолете Ми-8 спасены 12 граждан. Спасённые доставлены в ближайшие населённые пункты", - сообщили в ведомстве.
В медицинской помощи граждане не нуждались.
Ранее сообщалось о том, что в Генеральной прокуратуре проведено межведомственное оперативное совещание по ситуации с паводками с участием представителей МЧС, МВД, Минэкологии и Казгидромета.
Самое читаемое
- 7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде
- Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно
- Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Народного правительства СУАР
- Костанаец явился на суд в нетрезвом виде и был арестован
- В Жетiсу бизнесменам вернули более 50 млн тенге