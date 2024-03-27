94 человека эвакуированы из-за паводков в Казахстане

В Генеральной прокуратуре проведено межведомственное оперативное совещание по ситуации с паводками с участием представителей МЧС, МВД, Минэкологии и Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

Представителем МЧС доложена актуальная сводка о ситуации.

"Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также областях Абай и Улытау. Развёрнуты республиканский и 12 региональных штабов. Работает горячая линия и организовано круглосуточное дежурство", - сообщили в Генпрокуратуре.

Акиматами на местах, полицией и органами по чрезвычайным ситуациям проводятся экстренные работы по откачке подтопленных объектов и восстановлению сообщений.

Эвакуировано 94 человека.

Всего задействовано 2,5 тысячи сотрудников, 693 единиц техники, 288 водооткачивающих средств.

"Несмотря на принятые меры, в указанных регионах остаются подтопленными жилые дома, дворовые территории и подвальные помещения. Зафиксировано сесь размывов автодорог. Учитывая неустойчивый характер погоды, в том числе сильные дожди, повышение температуры воздуха риски подтоплений в ближайшие дни сохраняются. Поэтому на совещании также обсуждены вопросы состояния гидротехнических сооружений, инженерной защиты населённых пунктов, дорог и мостов, обеспечения своевременной эвакуации жителей, готовности эвакуационных пунктов, оказания первичной медико-социальной помощи. Обращено особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы систем оповещения населения (сирены, локальные системы оповещения)", - уточнили в Генпрокуратуре.

Органы полиции ориентированы на обеспечение безопасности и правопорядка в период проведения ликвидационных работ.

По итогам совещания прокурорам областей и уполномоченным государственным органам указано на необходимость совместного реагирования на поступающие сигналы от населения и принятие быстрых мер по оказанию помощи пострадавшим от паводков людям.