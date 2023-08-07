На улицах Астаны откачали 910,8 кубических метров воды

На улицах Астаны после дождя откачали 910,8 кубических метров воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Работы по откачке воды ДЧС столицы завершил 6 августа в 22:15.

ДЧС ликвидировал подтопление проезжей части по проспекту Б.Момышулы от проспекта Кошкарбаева до улицы Токпанова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Сергек 24/7 (@astana_sergek)

Как сообщал акимат Астаны, в откачке воды по городу всего было задействовано более 100 единиц техники.