  • 7 Августа, 03:11
  • BAIGENEWS

На улицах Астаны откачали 910,8 кубических метров воды

Сегодня, 02:07
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 02:07
Сегодня, 02:07
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Фото: МЧС РК

На улицах Астаны после дождя откачали 910,8 кубических метров воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Работы по откачке воды ДЧС столицы завершил 6 августа в 22:15. 

ДЧС ликвидировал подтопление проезжей части по проспекту Б.Момышулы от проспекта Кошкарбаева до улицы Токпанова. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Сергек 24/7 (@astana_sergek)

Как сообщал акимат Астаны, в откачке воды по городу всего было задействовано более 100 единиц техники.

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