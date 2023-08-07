На улицах Астаны откачали 910,8 кубических метров воды
Сегодня, 02:07
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Сегодня, 02:07Сегодня, 02:07
135Фото: МЧС РК
На улицах Астаны после дождя откачали 910,8 кубических метров воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Работы по откачке воды ДЧС столицы завершил 6 августа в 22:15.
ДЧС ликвидировал подтопление проезжей части по проспекту Б.Момышулы от проспекта Кошкарбаева до улицы Токпанова.
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Как сообщал акимат Астаны, в откачке воды по городу всего было задействовано более 100 единиц техники.
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