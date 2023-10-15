На турнире по киберспорту в Астане разыграют 30 млн тенге и авто

29 октября в Астане состоится фестиваль "Beske Bes" - крупнейший республиканский турнир по киберспорту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Призовой фонд турнира - 30 миллионов тенге. Также среди зрителей будет разыгран автомобиль Jac JS4 и другие ценные призы.

Цель турнира - выявление перспективных игроков в сфере киберспорта с дальнейшим продвижением на международные чемпионаты.

"Любой казахстанец может зарегистрироваться из любой точки Казахстана и стать участником турнира. Игроки могут подать заявки на регистрацию как независимо, так и от любого из компьютерных клубов Казахстана. В случае подачи заявки от клуба, компьютерный клуб, представивший команду-победителя, получит два миллиона тенге и ценные призы", - сообщили организаторы.

Полуфиналистам и финалистам будут оплачены перелёт и проживание в Астане для участия в финальных играх на стадионе "Жекпе Жек".