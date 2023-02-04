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adal-press.kz Сегодня, 22:35
176
Сегодня, 22:35
176
Фото: adal-press.kz

На трассах Алматинской области из-за погоды ограничили движение

Ограничено движение для всех видов автотранспорта на трёх участках республиканских трасс в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "ҚазАвтоЖол".

Из-за низкой температуры воздуха, дождя и тумана закрыты дороги:

"Алматы-Усть-Каменогорск", 25-67 километр, на участке от села Байсерке до города Конаев;

"Алматы-Шелек-Хоргос", 25-320 километр, на участке от села Панфилово до села Жаркент; 

"Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос", 126-172 километр, на участке от села Байсеит до села Кокпек.

Дорожники обрабатывают проезжую часть закрытых участков противогололёдными материалами.

Напомним, в связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля 2023 года в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуйской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Штормовое предупреждение на 5 февраля объявлено в семи регионах страны.

 

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#закрытие трасс #Казавтожол #дороги #погода
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:35
176
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