Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

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Как отмечают синоптики "Казгидромета", на большей части территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидаются осадки, на юге временами сильные дождь и снег, усиление ветра, гололёд, туман, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Мангистауской, Улытауской и Карагандинской областях.

В горных районах Туркестанской области, днём в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки: дождь, снег.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области и Петропавловске ожидается туман.

На юге, западе, севере Атырауской области также обещают туман .

Днём 5 февраля в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки дождь, снег. В Конаеве ночью и утром 5 февраля ожидается туман, гололёд. На северо-восточной линии порывы 15-20 метров в секунду.

В горных и предгорных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются туман, ночью на северо-востоке области гололед. В Актау ночью 5 февраля ожидается туман.

На юге Улытауской области ожидаются низовая метель, туман, гололёд.

На юге Карагандинской области ожидается низовая метель, туман, гололед.

Напомним, в связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля 2023 года в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуйской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.