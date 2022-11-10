Фото: instagram.com/gkx_ridder

На ТЭЦ Риддера произошла очередная авария. Котел высокого давления № 6, который вчера запустили в работу, опять вышел из строя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Накануне сообщалось, что помимо трёх котлов среднего давления, на которых последние дни поддерживали температуру в домах риддерцев, заработает ещё один котёл — высокого давления. С его введением батареи в квартирах должны были прогреться до необходимой температуры. Однако уже через несколько часов работы котёл № 6 заработал вышел из строя. К утру четверга в домах риддерцев снова похолодало.

"Уважаемые жители! Ночью шестой котёл находился в работе. Подача температуры достигла 65 градусов. Но в час ночи ввиду произошедшей аварийной ситуации он был остановлен. В настоящее время в работе находятся три котла среднего давления. Температура подачи 56/43 градуса. Сейчас начнутся ремонтные работы шестого котла. После завершения он будет запущен в работу", — обратился к горожанам аким Риддера Дмитрий Горьковой.

Накануне, перед запуском шестого котла, глава города говорил о том, что оборудование на ТЭЦ находится в плохом состоянии и в любой момент может выйти из строя.