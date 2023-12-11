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На телеканале "Хабар" сменилось руководство

Сегодня, 12:58
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хабар Сегодня, 12:58
Сегодня, 12:58
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Фото: хабар

Известный тележурналист, медиаменеджер Арман Сеитмамыт назначен директором телеканала "Хабар", передаёт BaigeNews.kz.

Арман Сеитмамыт родился 21 августа 1974 года в Алматинской области. 

Арман Сеитмамыт имеет богатый опыт в сфере журналистики. В разные годы был ведущим новостей на телеканале "Хабар"; шеф-редактором, директором, генеральным продюсером телеканала "24kz", директором телеканала "El Arna". Также долгое время работал и в сфере интернет проектов.

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