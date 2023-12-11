На телеканале "Хабар" сменилось руководство

Известный тележурналист, медиаменеджер Арман Сеитмамыт назначен директором телеканала "Хабар", передаёт BaigeNews.kz.

Арман Сеитмамыт родился 21 августа 1974 года в Алматинской области.

Арман Сеитмамыт имеет богатый опыт в сфере журналистики. В разные годы был ведущим новостей на телеканале "Хабар"; шеф-редактором, директором, генеральным продюсером телеканала "24kz", директором телеканала "El Arna". Также долгое время работал и в сфере интернет проектов.