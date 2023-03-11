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На стыке Европы и Азии: как развивается туризм на родине Димаша в Актобе
Актюбинская область взяла курс на развитие туристической отрасли. Корреспондент BaigeNews.kz побывал в городе и узнал, чем может порадовать туристов областной центр и каковы планы местных властей по развитию туризма.
Сегодня по числу туристов Актобе, конечно, уступает не только Парижу, Майями, но даже Алматы или Астане. Местные власти намерены исправить эту ситуацию – в регионе намерены сделать туристическую отрасль одной из крупных.
По данным Visit Aktobe, в 2022 году в регионе побывали 24 919 иностранцев, в основном это граждане России, Турции и Китая. Вырос и поток "внутренних" туристов, по сравнению с прошлым годом аж на 15,7%. Впрочем, статистика может быть несколько обманчива: у приезжающих в город казахстанцев из других регионов, например, не спрашивают, с какой целью они прибыли – осмотреть местные достопримечательности или по работе. По неофициальной статистике, большинство приезжает в город по работе, примерно 80% "туристов" на самом деле здесь по причине командировки.
Но даже таким гостям города точно ничего не мешает в свободное от дел время посмотреть город.
В акимате Актюбинской области отмечают, что регион является одним из важнейших регионов Казахстана, область имеет огромный экономический, культурный и туристский потенциал.
А преимущество региона - в выгодном географическое положении: он находится на стыке Европы и Азии. Когда-то через эту землю проходили караваны великого Шёлкового пути, соединяя города и страны. Да и современная карта области вся пронизана линиями дорог, а самая большая транспортная магистраль - "Западная Европа - Западный Китай". Тянутся во всех направлениях и железнодорожные линии, соединяя Азию с Европой. Вот такой Актобе - связующее звено.
И сам город – главный аргумент в пользу этого высказывания. Географически этот город - Европа, ведь это один из самых восточных городов западного континента на территории Казахстана. И это, несомненно, придаёт городу определённый шарм и оригинальность.
Первая городская достопримечательность, с которой встречается каждый, кто въезжает в Актобе со стороны аэропорта – это мурал с изображением Димаша Кудайбергена.
Руководство области справедливо считает Димаша брендом страны. А Актобе – это малая родина популярного исполнителя. Здесь и сейчас живут некоторые его родственники, к которым певец приезжает в гости время от времени. Этот факт притягивает в Актобе поклонников его таланта, что в свою очередь способствует развитию туризма. В 2017-м в городе случился даже большой слёт фанатов Кудайбергена, им организовали туристическую программу с посещением школы и музучилища, где учился певец, и первой сценической площадки, где он выступил. Фанаты были в восторге и сообщили, что готовы приезжать ещё на родину любимого исполнителя.
А в сентябре прошлого года на совещании аким области Ералы Тугжанов порекомендовал урбанистам эту возможность использовать максимально. Что они и сделали, представив в акимат проект размещения на десяти улицах города арт-объектов, муралов и малых архитектурных форм. И сейчас проект потихоньку внедряется в жизнь. Первые результаты реализации проекта ожидаются летом.
Но не одним Димашем Кудабергеном славен Актобе. Современный Актобе — один из крупнейших экономических, индустриальных и культурных центров страны с развитой химической, металлургической, лёгкой и пищевой промышленностью.
Подробнее о культурном и историческом богатстве региона нам рассказали в Актюбинском областном историко-краеведческом музее. Сам музей просто великолепен, огромная экспозиция, охватывающая жизнь региона с доисторических времен, когда тут бушевал океан, до современности… Много любопытных экспонатов, есть зал природы, зал археологии, уникальных экспонатов, представлена история казахского ханства и 19 века, есть зал этнографии – с удивительными работами национальных мастеров. В фондах музея, как нам сообщил гид, около 115 тысяч единиц хранения: это бесценные коллекции минералогии, палеонтологии, археологии, этнографии, декоративно-прикладного искусства, нумизматики, а также редкие книги, архивные документы, фотоматериалы.
Конечно, знакомиться с Актобе лучше всего весной или осенью. Ну а если уж вы оказались в Актобе не в туристический сезон – не грустите. Правильно спланированные маршруты помогут вам и город изучить, и не замерзнуть зимой (или наоборот – избежать солнечного удара летом). Чередуйте пешие прогулки с посещением музеев и прочих достопримечательностей. А зайти погреться (переждать жару) тут можно напроситься даже в театр - люди тут добрые и отзывчивые.
Если повезёт, работники могут провести небольшую экскурсию по театру, история которого идёт аж с 1933 года, когда при Актюбинском железнодорожном клубе открылся самодеятельный Молодёжный театральный кружок. То есть, в этом году Актюбинскому областному театру драмы имени Ахтанова 90 лет. За это время сыграно огромное количество спектаклей, которые смогли увидеть десятки тысяч зрителей.
Настоящая жемчужина областного центра – старый город, по которому рекомендует ходить пешком, чтобы познакомиться с деталями городской архитектуры и мемориальными досками, повествующими о богатейшей истории города.
К примеру, в совершенно неприметном одноэтажном здании, небрежно "отреставрированном" современными материалами, когда-то было двухклассное училище…
В другом доме, отличающегося архитектурного стиля и совершенно иного исторического разреза – выступал Сергей Киров, революционер, советский государственный и политический деятель. Из всех коммунистических вождей именно ему досталось больше всего народной любви. В 1934 он погиб от руки террориста, и за эту неожиданную героическую смерть народ полюбил его ещё больше. А историки до сих пор не могут восстановить ход тех трагических событий, версий произошедшего много, в том числе есть там и "рука Сталина"…. Так вот, буквально за полгода до своей смерти Киров приехал в Казахстан, был и в Актюбинской области, дал ряд конструктивных предложений по развитию экономики в регионе. И его тут до сих вспоминают добрым словом, как ни странно…
В городе для привлечения туристов имеются малые архитектурные формы - необычные скульптуры рядом с областным музеем искусств. Удивительная выставка доступна всем и в любое время. Как выяснилось позже, это работы профессиональных скульпторов, казахстанцев и россиян: Андрея Барахвостова, Александра Иванова, Александры Пыстаноговой, Юрия Заикина и Марата Габдрахманова. В 2015 году здесь проходил симпозиум по сварной скульптуре "Металл Форум – творчество без границ", и течение двух недель методом сварки и ковки авторы создавали скульптуры из металлолома.
Шесть скульптурных композиций этих скульпторов - "Стрелок", "Вестник", "Амазонка", "Баксы", "Добро пожаловать" и "Тотем" - потом были подарены городу и теперь радуют его гостей.
Актобе как многослойный пирог, только архитектурный: современные кварталы - яркие, устремлённые ввысь, за ними – районы советской застройки: хрущёвки и дома 30-40-50-70-80-х, уже слегка потрёпанные временем, но по-прежнему добротные, есть "старый город" дореволюционной застройки. И всё это удачно сочетается.
В старых районах сохранились, правда, в изрядно потрёпанном виде, настоящие шедевры архитектуры. Нынешний кинотеатр "Локомотив", а в прошлом – Дом культуры железнодорожников, был построен в 1928 году в давно ушедшем стиле конструктивизма. Здание является памятником истории и культуры республиканского значения. Формально. А на деле – его облепили сомнительного вида пристройками, которые искажают оригинальный облик. А ведь сюда можно устраивать архитектурные туры, и отбою от иностранных архитекторов не будет…
Здание Казахско-Русского университета в списках обязательных к посещению достопримечательностей Актобе не значится. Но оно явно достойно внимания туристов – красивое, величественное, яркое…
А ещё здесь много памятников - Герою Советского Союза, уроженке Актюбинской области Алие Молдагуловой, Абулхаир-хану, генерал‑лейтенанту Ж. Керееву, лётчику-космонавту Пацаеву – он тоже родом из этих мест.
Актобе – город спортивный. Казахстанский футбольный клуб "Актобе" многократный чемпион Казахстана. А Центральный стадион имени Кобланды-Батыра – его домашняя арена, был открыт в 1975 году и вмещает 12 800 зрителей. У клуба мощное фанатское движение, поддерживающее футболистов на всех соревнованиях. Успехи футбольного клуба на республиканской и мировой арене несколько лет назад позволили городу заявить о себе в Европе. Вместе со своими командами приезжали болельщики из Нидерландов, Германии, Венгрии, Исландии, Норвегии, Бельгии и других европейских стран. Клуб является главным спортивным брендом города и по совместительству играет важную роль в развитии туристического потенциала региона.
Чтобы туристам было приятно посещать Актобе, акимат поддерживает красоту и порядок на улицах областного центра. В новых районах - широкие дороги, декоративная подсветка в тёмное время суток и чистые тротуары, несмотря на то, что в феврале и марте в Актобе по-настоящему зимняя погода со снегом.
Ещё одной туристической достопримечательностью, на которую делают ставку в регионе – музей "Руханият" - единственный в регионе, "экспонаты которого рассказывают посетителям об истоках традиционных мировых религий". Здесь представлены материалы, рассказывающие об истории возникновения ислама, здесь же хранятся уникальные рукописи, священные книги, обереги, одежда, украшения, чётки, предметы обихода, картины, литографии, оружие с кораническими текстами, гравюры и современные репродукции. Каждый экспонат, представленный в музее, имеет свою интересную историю: оригиналы Коранов ХIX - начала ХХ веков, макеты мусульманских святынь, кирпичи мечетей, печати имамов. Расположен он на цокольном этаже главной городской мечети "Нұр Ғасыр".
Прямо напротив огромной мечети – через дорогу - стоит православный храм. Иностранцев такое конфессиональное соседство удивляет, а для нас, казахстанцев, это норма. Нас же удивило другое: Никольский храм оказался нареченным не в честь Николая, архиепископа Мир Ликийских, а во имя святителя Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского и Казахстанского (1877 – 1955). Постановлением коллегии ОГПУ от 7 декабря 1932 он был осужден к пяти годам лишения свободы. Был в лагерях в Мордовии, Чувашии, в Сарове. В 1937 его освободили, с 1941-го года он — архиепископ. А 27 июня 1941 опять арестовали, выслали на пять лет в Казахстан: сначала в город Актюбинск, а оттуда через три месяца в Челкар Актюбинской области. Он был уже не молод, здоровье его было подорвано тюрьмами и ссылками, он бедствовал и болел. Но дух его был силён. И после войны - в очень сложное для Казахстана и всей страны время - Николай Могилевский возглавил Казахстанскую епархию, способствовал открытию старых храмов, строительству новых… Мощи святителя находятся в Никольском соборе в Алматы, а Никольский храм в Актобе.
Вот такой это город – Актобе. Большой, стремительно развивающийся – ожидается, что через несколько лет он станет "миллионником". У города свой характер, своя атмосфера. И самая главная ценность этого города – это люди. Говорят, что у жителей городов с суровым климатом и нрав суровый. Актобинцы опровергают этот стереотип - здесь живут отзывчивые, открытые, добрые люди. А сам город, несмотря на всю его внешнюю "суровость" - очень уютный и душевный.
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