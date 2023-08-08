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На слух о массовом отравлении лошадей в области Абай отреагировали в акимате

Сегодня, 20:34
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:34
Сегодня, 20:34
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Фото: pxhere.com

Информация, распространяемая в социальных сетях, о массовом отравлении лошадей в селе Койтас Жарминского района области Абай, не соответствует действительности. Об этом заявили в акимате региона, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Управления ветеринарии и владельца скота, инцидент произошёл в прошлом году. Лошади застряли в овраге и утонули.

"Наше зимнее пастбище находится в Жарминском районе, а летнее - в Кокпектинском. На протяжении 21 года мы перегоняем лошадей туда одним путём. Однако золотоискатели раскопали берег реки возле села Койтас тяжёлой техникой настолько, что образовались крупные овраги. В них и застряли лошади, которые пытались пересечь реку. Таким образом, 57 лошадей утонули", - рассказал владелец крестьянского хозяйства "Тайлак" Олжас Ерсинов.

Местные жители просят власти закрыть овраги вдоль реки и нормализовать её берег.

По поручению акима области Абай Нурлана Уранхаева представители областной прокуратуры, полиции и департамента экологии направлены в район для проведения специальной проверки.

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