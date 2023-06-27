На сколько подорожает отопление в Алматы

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

С 1 июля в Алматы подорожают услуги теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

"Рост стоимости услуг теплоснабжения для населения составляет 20 процентов – с 5 839,23 до 7 007,08 тенге/Гкал, для бизнеса 30 процентов – с 12 870,44 до 16 731,57 тенге/Гкал. Основная нагрузка ляжет на бюджетные организации, ставка увеличится на 36 процентов – с 25 698,42 до 34 971,84 тенге/Гкал", - сообщили в компании.

В АлТС отметили, что реализация госполитики "Тарифы в обмен на инвестиции" позволит направить вырученные средства на проведение ремонтных работ на теплосетях. Дополнительное финансирование поспособствует снижению аварийности и повысит качество оказываемых коммунальных услуг.

По состоянию на 2023 год износ теплосетей в Алматы составляет 59,2 процента. В 2023-2026 годах планируется обновление 116 киломектров коммуникаций, что позволит снизить износ более чем на восемь процентов.