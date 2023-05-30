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На севере Казахстана хирурги извлекли из желудка подростка волосяную опухоль
Хирурги Северо-Казахстанской областной многопрофильной больницы провели редкую, необычную и объёмную операцию. Врачи извлекли из желудка подростка клубок из шерсти, который доставлял девочке дискомфорт и провоцировал боли в животе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Девочка 14 лет обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. Во время обследования было диагностировано редкое образование в желудке. Немного поясним, что именно увидели доктора, производя операцию по извлечению образования. А увидели они – трихобезоар, переводится этот термин как "желудочный камень" из шерсти.
Трихобезоары образуются при попадании в желудок волос, шерсти и встречаются у детей (чаще у девочек), имеющих вредную привычку или патологическую наклонность жевать и проглатывать волосы, шерстяные изделия, войлок. В итоге в желудке образуется "волосяная опухоль", состоящая из клубка переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью.
По данным пресс-службы больницы операцию по извлечению производил заведующий хирургическим отделением Беляев Геннадий Владимирович. Операция проведена успешно, девочка в послеоперационном периоде находилась в хирургическом отделении. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и направлена на восстановление домой.
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