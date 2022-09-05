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На север Казахстана придут дожди
По прогнозам синоптиков 5 сентября в западной половине, на севере и в горных районах юго-востока Казахстана пройдут дожди с грозами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".
На остальной части страны сохранится погода без осадков. На западе, севере, юге и в горных районах республики ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, на юго-востоке Карагандинской, Улытауской областей сохраняется, на востоке Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днём на большей части Жетысуской, Улытауской, Кызылодинской, на юге Карагандинской, Костанайской, на севере, юге Алматинской, на севере, юге, западе Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской сохраняется сильная жара.
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