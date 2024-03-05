  • 5 Марта, 22:01
  • BAIGENEWS

На сбой в работе Facebook и Instagram жалуются пользователи по всему миру

Сегодня, 20:50
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Пользователи Facebook и Instagram жалуются на доступ к соцсетям, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом же свидетельствуют данные сайта Downdetector. 

Казахстанцы сообщают о том, что соцсети не принимают пароли и не обновляют страницы. 

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