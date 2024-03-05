На сбой в работе Facebook и Instagram жалуются пользователи по всему миру
Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50Сегодня, 20:50
229Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Пользователи Facebook и Instagram жалуются на доступ к соцсетям, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом же свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Казахстанцы сообщают о том, что соцсети не принимают пароли и не обновляют страницы.
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